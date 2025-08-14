Madagascar: Transport par câbles - Les artistes et influenceurs, invités à tester le téléphérique

Le nouveau système de Transport par câble (TPC) ou téléphérique d'Antananarivo a été ouvert à certaines personnalités hier.

Des artistes, tels que Tempo Gaigy ou Malm, entre autres, la basketteuse Muriel Hasina, et des influenceurs ont été aperçus parmi les invités. « L'objectif est de démontrer au public que le système fonctionne bien », a expliqué le Secrétaire d'Etat en charge des Nouvelles villes et de l'Habitat (SENVH), Gérard Andriamanohisoa.

En rappel, l'inauguration officielle de ce nouveau système de transport aura lieu demain, coïncidant avec la tenue du sommet de la SADC dans la capitale. Le public pourra découvrir d'eux-mêmes le système ce samedi 16 août. 25 000 personnes sont attendues ce jour-là pour se familiariser avec ce nouveau mode de transport, précise Gérard Andriamanohisoa, qui invite également la population des régions à venir tenter l'expérience.