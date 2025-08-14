Afrique Australe: Présidence de la SADC - Marc Ravalomanana appelle à l'action, pas aux apparats

14 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

À l'heure où Madagascar prend la présidence tournante de la SADC, l'ancien président Marc Ravalomanana tire la sonnette d'alarme. Il dénonce un exercice de prestige déconnecté des réalités du pays, où pauvreté, déficit démocratique et urgences sociales restent sans réponse.

La présidence tournante de la SADC, qui sera assumée par Madagascar, suscite des interrogations. Prestige ou priorité nationale ? Pour l'ancien président Marc Ravalomanana, le doute n'est plus permis. « Le régime préfère les honneurs du protocole aux urgences sociales », déclare-t-il dans un communiqué diffusé hier. Si les salons du palais brillent de faste et de discours rodés, la réalité quotidienne, elle, reste marquée par une pauvreté extrême.

Aux oubliettes

Pour rappel, la SADC avait joué un rôle clé lors de la crise de 2009, conditionnant le retour à l'ordre constitutionnel à une feuille de route claire : élections inclusives, justice indépendante, pluralisme politique, respect des droits humains. 15 ans plus tard, ces principes semblent relégués aux oubliettes.

« L'opposition est muselée, la justice instrumentalisée, les médias publics verrouillés, la société civile affaiblie », déplore l'ancien chef d'État. Les chiffres sont implacables : plus d'un quart de la population vit avec moins de 1,90 dollar par jour, 12 millions de personnes n'ont pas accès à l'eau potable, et seuls 16 % bénéficient d'électricité. « Les écoles tombent en ruine, les hôpitaux manquent de tout, l'inflation étouffe les foyers », poursuit-il. Face à cela, le sommet de la SADC, tenu fin juillet à Antananarivo, aurait pu être un levier. Il n'aura été qu'une vitrine.

Projets tangibles

Marc Ravalomanana insiste : une présidence active aurait dû enclencher des réformes concrètes, une libération des prisonniers politiques, une réforme de la CENI, une ouverture des médias, et une indépendance judiciaire. Il appelle également à des projets tangibles portant sur la modernisation de la JIRAMA, la constitution d'un fonds agricole régional et de stocks alimentaires, l'amélioration de l'accès à l'eau et la santé publique.

« Ces mesures sont finançables, sans nouvel endettement », souligne-t-il, plaidant pour la réallocation des budgets du sommet et une meilleure mobilisation des ressources existantes. Car la diplomatie ne se résume pas aux tapis rouges. Elle se juge à l'impact réel sur la vie des citoyens. Un sommet dure trois jours. La pauvreté, elle, s'éternise. Place à l'action.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.