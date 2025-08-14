Madagascar: Système des Aires protégées - Mise en place du cadre de gestion environnementale et sociale

Valider le nouveau cadre de gestion des Aires Protégées (CGES). Tel est l'objectif de la réunion qui s'est tenue à Soanala-Ambatobe, hier.

Le CGES entend instaurer un équilibre entre conservation de l'environnement et développement durable, grâce à des normes environnementales et sociales claires et une coordination renforcée. Ce, dans la mesure où ces espaces, répartis sur l'ensemble du territoire, jouent un rôle essentiel dans la préservation des richesses naturelles uniques de Madagascar, tout en soutenant le développement des communautés locales.