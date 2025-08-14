Madagascar: Hajo Andrianainarivelo - Contre l'instrumentalisation de la justice pour des fins politiques

14 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Julien R.

Le procès très attendu d'Elia Rabevahiny s'est tenu avant-hier à Toliara.

Ce leader de l'Otrikafo, également Secrétaire Général du FIMA Tanà, et figure bien connue des Masikoro, a écopé d'un an de prison avec sursis. Une décision qui a fait réagir plusieurs personnalités, notamment Hajo Andrianainarivelo, président du parti Malagasy Miara-Miainga (MMM) et ancien ministre. « Que la justice ne soit pas utilisée comme un outil pour anéantir ceux qui pensent différemment du pouvoir », a-t-il déclaré, apportant son soutien « total » à Elia Rabevahiny.

Pour Hajo Andrianainarivelo, l'homme n'est ni un criminel, ni un corrompu, mais un acteur politique engagé, qui ose s'exprimer pour sa patrie et l'avenir du pays. Il dénonce un procès politique, symptomatique d'un climat de plus en plus tendu pour les voix dissidentes. En tout cas, Hajo Andrianainarivelo a exprimé son opposition à l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques.

Le MMM a toujours affiché son attachement au respect des lois en vigueur mais aussi du principe de séparation du pouvoir. Quoi qu'il en soit, Elia Rabevahiny ne s'est pas laissé intimider par cette décision de justice. Malgré la sentence, il reste déterminé. « Le combat continue », a-t-il affirmé, déterminés à poursuivre leur engagement pour les causes qu'ils défendent.

