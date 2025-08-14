Madagascar: Dr Denis Alexandre Lahiniriko - Appel à la démission de Lova Hasinirina Ranoromaro

Les réactions s'enchaînent après les propos jugés méprisants de Lova Hasinirina Ranoromaro, porte-parole de la Présidence.

Cette dernière aurait affirmé que « le pays ne compte plus de professeurs compétents », provoquant une vive indignation dans le monde académique. Le Dr Lahiniriko Denis Alexandre, historien et enseignant-chercheur à l'Université d'Antananarivo, monte au créneau. Pour lui, « il n'y a pas d'autre solution que sa démission ». Il dénonce des propos venant d'une personne « habituée à minimiser les autres », ajoutant que le message était clair et ne saurait être atténué par des justifications tardives.

« Ce n'est pas un seul oeil qui a vu, ni une seule oreille qui a entendu », affirme-t-il, balayant toute tentative d'interprétation erronée. Il insiste sur la nécessité de respecter les universitaires et l'enseignement supérieur, piliers du développement national. Le monde académique exige ainsi des actes forts, estimant qu'une simple excuse publique ne suffit pas pour réparer l'humiliation ressentie.