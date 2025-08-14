Tunisie: Chine - Des opportunités encore inexploitées dans le commerce et le tourisme

Parmi les domaines de coopération sino-arabe possibles, l'ancien diplomate Wu Sisco a évoqué celui des satellites, lequel «ouvrira une nouvelle voie dans le domaine de l'exploration spatiale» et celui de l'intelligence artificielle et son architecture associée.

«Pékin et Tunis peuvent développer davantage leurs relations, en particulier dans les domaines du commerce et du tourisme, à la lumière de la coopération entre la Chine et le monde arabe, dont les perspectives semblent plus larges», a déclaré, hier, à Pékin, l'ancien diplomate chinois, Wu Sisco.

Dans une déclaration à la journaliste de TAP, qui assiste, à Pékin, à une formation destinée à des journalistes arabes, Sisco a ajouté que la relation entre la Tunisie et la Chine est basée sur «une compréhension mutuelle concernant de nombreuses questions internationales et régionales».

«Nous avons de grandes opportunités de coopération, en particulier dans le secteur du tourisme, d'autant plus que la Tunisie est un beau pays, et les Chinois en sont bien conscients, et les relations entre les deux pays sont au beau fixe depuis longtemps», a-t-il encore lancé.

Lors d'une conférence intitulée «Le Forum de coopération sino-tunisienne approfondit les fondements des relations stratégiques globales entre la Chine et le monde arabe dans l'ère nouvelle», l'ex-diplomate chinois a fait remarquer que le monde arabe fait face à «d'énormes pressions», qui l'ont poussé à chercher des pays amis et à élargir son cercle diplomatique au moment où la Chine entre dans une nouvelle phase de développement

Il estime, par ailleurs, que «le monde arabe représente une grande partie des pays en développement et entretient des relations traditionnelles étroites et mutuellement bénéfiques avec la Chine. Cette réalité a conduit à la naissance du Forum arabo- chinois, qui se tiendra en Chine en 2026».

L'établissement des relations sino-arabes reflète, d'après lui, le désir commun d'ouvrir de nouvelles perspectives et de créer un monde meilleur indépendant.

Le diplomate a aussi souligné l'importance de la jeunesse dans cette relation stratégique entre la Chine et le monde arabe et la nécessité de développer ses capacités en renforçant la coopération et les échanges de visites, en plus de renforcer l'innovation afin de faire du Forum de coopération sino-arabe un succès. Parmi les domaines de coopération sino-arabe possibles, il a évoqué celui des satellites, lequel «ouvrira une nouvelle voie dans le domaine de l'exploration spatiale» et celui de l'intelligence artificielle et son architecture associée.

Le produit intérieur brut de la Chine pour l'année 2024 est estimé à 18,9 trillions de dollars. Il est placé au deuxième rang mondial avec un taux de croissance d'environ 5 %, ce qui représente environ 16,9 % de la taille du produit intérieur brut mondial.

Les échanges commerciaux entre la Tunisie et la Chine en 2024 se sont élevés à environ 9,2 milliards de dinars tunisiens, enregistrant une croissance de 8 % par rapport à 2023. Il existe des opportunités d'exportation encore inexploitées vers le marché chinois pour une valeur de plus de 214 millions de dol- lars américains.

Ces montants comprennent environ 20 millions de dollars pour l'huile d'olive, 15 millions de dollars pour les produits de pêche et 2,5 millions de dollars pour les dattes, ce qui prouve le grand potentiel disponible pour réduire le déficit commercial et améliorer l'équilibre des échanges entre les deux pays, selon les données du Centre de promotion des exportations (Cepex).