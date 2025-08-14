Tunisie: À Sejnane, Kaïs Saïed dénonce la corruption et soutient les femmes artisanes

La lutte contre la corruption est une question éminemment nationale qui concerne tous les citoyens, a souligné le président de la République, Kaïs Saïed, exhortant les Tunisiens, hommes et femmes, à oeuvrer dans un esprit collectif pour juguler la pauvreté et garantir les conditions d'une vie digne.

C'était à l'occasion de sa visite, mercredi 13 août courant, à la délégation de Sejnane dans le gouvernorat de Bizerte, dans le cadre de la célébration de la Fête nationale de la femme et de la commémoration du 69e anniversaire de la promulgation du Code du statut personnel.

Pour le président Saïed, la Fête nationale de la femme ne doit pas se limiter à l'évocation des questions relatives au statut personnel, mais doit également être l'occasion de réaffirmer l'importance des droits économiques et sociaux.

Lors de sa visite à Sejnane, le président a rencontré des femmes artisanes, ainsi que des agriculteurs, des ouvriers et des jeunes de la région.

Il s'est notamment informé des préoccupations des femmes potières, qui ont exprimé leur frustration face à la lenteur administrative et à l'absentéisme des responsables locaux.

Elles ont revendiqué la mise en place de kiosques aménagés pour vendre et promouvoir leurs créations, à l'abri des étals anarchiques au bord des routes. Elles ont également souligné la nécessité d'ouvrir des perspectives d'exportation et d'améliorer les circuits de commercialisation, des obstacles majeurs à la stabilité de leurs revenus et à leur autonomie économique.

Face à ces doléances légitimes, le président de la République a promis d'oeuvrer pour garantir les droits des habitants de la région. Il a dénoncé l'état lamentable du village artisanal, toujours inachevé malgré les fonds alloués et déploré l'absence d'activités dans la zone industrielle, paralysée par la corruption.

Kaïs Saïed a appelé à une régularisation urgente de la situation foncière, à la relance du développement économique local, et à l'intégration des femmes artisanes dans les événements internationaux afin de promouvoir leur autonomisation économique et sociale.

Lors de cette visite, une femme potière a dénoncé les pratiques frauduleuses dont sont souvent victimes les artisanes, en raison de leur méconnaissance de la loi.

Par ailleurs, le chef de l'État s'est enquis de l'état des pistes vicinales et des difficultés qui entravent le bon fonctionnement de plusieurs services publics.

Il a, à cette occasion, réaffirmé son engagement à régler définitivement le dossier des ouvriers de chantiers à travers un texte juridique conforme aux attentes des Tunisiens.