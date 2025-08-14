Tunisie: Rentrée 2025 - Voici la liste officielle des livres et cahiers pour le primaire !

14 Août 2025
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a publié ce jeudi matin 14 août 2025, sur sa page Facebook officielle, la liste actualisée des livres scolaires et des cahiers requis pour les différents niveaux du cycle primaire, en prévision de la rentrée scolaire 2025-2026.

Cette publication fournit, pour chaque niveau de l'enseignement primaire, les ouvrages officiels et types de cahiers exigés, afin d'aider les familles à préparer la rentrée dans les meilleures conditions.

La liste comprend des précisions sur les matières, les éditions à utiliser, ainsi que sur les formats recommandés des cahiers (petit ou grand format, lignes ou carreaux, etc.).

Le ministère invite les parents à consulter directement cette publication sur ses canaux officiels afin d'éviter toute confusion liée à des informations non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux ou dans les points de vente.

Cette annonce intervient alors que les préparatifs pour la nouvelle année scolaire s'intensifient, et qu'une attention particulière est portée à la régulation des prix, à la disponibilité des fournitures et à la lutte contre la spéculation sur le marché du matériel scolaire.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.