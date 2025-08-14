Tunisie: Rentrée 2025 - Voici la liste officielle des livres et cahiers pour le primaire !

Le ministère de l'Éducation a publié ce jeudi matin 14 août 2025, sur sa page Facebook officielle, la liste actualisée des livres scolaires et des cahiers requis pour les différents niveaux du cycle primaire, en prévision de la rentrée scolaire 2025-2026.

Cette publication fournit, pour chaque niveau de l'enseignement primaire, les ouvrages officiels et types de cahiers exigés, afin d'aider les familles à préparer la rentrée dans les meilleures conditions.

La liste comprend des précisions sur les matières, les éditions à utiliser, ainsi que sur les formats recommandés des cahiers (petit ou grand format, lignes ou carreaux, etc.).

Le ministère invite les parents à consulter directement cette publication sur ses canaux officiels afin d'éviter toute confusion liée à des informations non vérifiées circulant sur les réseaux sociaux ou dans les points de vente.

Cette annonce intervient alors que les préparatifs pour la nouvelle année scolaire s'intensifient, et qu'une attention particulière est portée à la régulation des prix, à la disponibilité des fournitures et à la lutte contre la spéculation sur le marché du matériel scolaire.