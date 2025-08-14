Tunisie: Découverte macabre - Un homme retrouvé enterré chez lui, son fils principal suspect

Une tragédie bouleversante a secoué la Cité Zouhour à Kasserine dans la nuit du mardi 13 août. Le corps sans vie d'un homme d'une cinquantaine d'années a été découvert enterré dans le dépôt attenant à son domicile, ont indiqué les autorités judiciaires de la région.

L'alerte a été donnée par des voisins, dérangés par de fortes odeurs nauséabondes émanant de la propriété. Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur les lieux, où elles ont découvert la victime partiellement ensevelie.

Selon les premières constatations, le défunt aurait été poignardé à plusieurs reprises dans différentes parties du corps avant d'être enterré.

Le principal suspect est son propre fils, actuellement en fuite, et contre lequel de lourds soupçons pèsent quant à son implication directe dans ce crime.

Le parquet de Kasserine, accompagné d'un juge d'instruction et des unités de la police judiciaire, s'est rendu sur place pour constater les faits. Le corps a été transféré à l'hôpital régional en vue d'une autopsie médico-légale. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et en identifier les motivations.