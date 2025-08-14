Tunisie: Découverte macabre - Un homme retrouvé enterré chez lui, son fils principal suspect

14 Août 2025
La Presse (Tunis)

Une tragédie bouleversante a secoué la Cité Zouhour à Kasserine dans la nuit du mardi 13 août. Le corps sans vie d'un homme d'une cinquantaine d'années a été découvert enterré dans le dépôt attenant à son domicile, ont indiqué les autorités judiciaires de la région.

L'alerte a été donnée par des voisins, dérangés par de fortes odeurs nauséabondes émanant de la propriété. Les forces de l'ordre se sont rapidement rendues sur les lieux, où elles ont découvert la victime partiellement ensevelie.

Selon les premières constatations, le défunt aurait été poignardé à plusieurs reprises dans différentes parties du corps avant d'être enterré.

Le principal suspect est son propre fils, actuellement en fuite, et contre lequel de lourds soupçons pèsent quant à son implication directe dans ce crime.

Le parquet de Kasserine, accompagné d'un juge d'instruction et des unités de la police judiciaire, s'est rendu sur place pour constater les faits. Le corps a été transféré à l'hôpital régional en vue d'une autopsie médico-légale. Une enquête judiciaire a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de ce drame et en identifier les motivations.

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2025 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.