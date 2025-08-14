Afrique de l'Ouest: Les transactions interbancaires en 2024 par le biais de SICA-UEMOA ont augmenté de 6,07% en volume et de 3,49% en valeur

Le Système Interbancaire de Compensation Automatisée dans l'Union (SICA-UEMOA) est composé de neuf systèmes de compensation : un système national pour chacun des huit États membres de l'UMOA (Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo) et un système de compensation régional pour les transactions inter-pays.

Le système traite différents instruments de paiement scripturaux, tels que les virements (jusqu'à un montant maximum de 50 millions de FCFA ; au-delà, le Système de Transfert Automatisé et de Règlement dans l'Union (STAR-UEMOA), est utilisé), les prélèvements, les chèques et les effets de commerce (pour lesquels aucun plafond n'est prévu).

En 2024, le nombre d'opérations de paiement traitées dans SICA-UEMOA représente 94,54% du volume total des paiements. En outre, les paiements en volumétrie sont passés de 28 339 223 en 2023 à 30 060 421 en 2024, soit une progression de 6,07% en glissement annuel, pour des valeurs monétaires respectives de 78 210 milliards et 80 939 milliards de FCFA (soit une évolution de 3,49%).

La répartition des paiements en valeur selon la catégorie des instruments met en évidence une importance pondérale des opérations par chèques (71,77%), suivies des virements (20,30%). Les paiements interbancaires par la lettre de change, le prélèvement et le billet à ordre ressortent avec des proportions respectives de 4,71%, 2,98% et 0,24%.