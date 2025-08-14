Sénégal: Décès du journaliste Alassane Cissé

Dakar — Le journaliste sénégalais Alassane Cissé, ancien présentateur du journal télévisé de la chaîne publique (RTS), est décédé, mercredi, à Dakar, des suites d'une longue maladie, a appris l'APS de sa famille.

"Regret de vous annoncer le rappel à Dieu, en début de soirée à Dakar, de mon petit frère Alassane Cissé, journaliste à la RTS dès suite d'une longue maladie", a notamment annoncé son frère, El Hadj Malick Cissé, dans un message publié sur Facebook.

Alassane Cissé avait intégré la RTS, la Télévision publique sénégalaise, après l'obtention de son Diplôme supérieur de journalisme, en 1997, au CESTI, l'école de journalisme de l'université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

Sa disparition a également été annoncée par plusieurs médias, dont la RTS, où il a présenté le journal télévisé de 20 heures et dirigé le département de l'information.

Depuis l'annonce de son décès en début de soirée, la presse sénégalaise lui rend un hommage unanime, rappelant son professionnalisme et son humilité.