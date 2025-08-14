Sénégal: A la découverte du 'Daray Kamil', haut lieu de spiritualité à Touba

14 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Touba — Le "Daaray Kamil", sorte de maison du Saint Coran, est l'un des plus puissants symboles de la force des traditions dans la cité religieuse de Touba, en perpétuation de l'héritage spirituel de Cheikh Ahmadou Bamba.

Installé à l'intérieur de la grande mosquée de Touba, juste en face du mausolée du Cheikh, le "Daaray Kamil" respire une ferveur religieuse presque immuable.

Ici, depuis plus d'un siècle, le Saint Coran est récité intégralement quatre fois par jour, sans qu'aucune journée ne rompe cette chaîne de dévotion.

Dès les premières heures du matin, des voix mélodieuses de récitateurs remplissent les lieux, portées par vingt-huit personnes choisies par le khalife général des mourides lui-même.

Alignés, ces pensionnaires d'exception enchaînent verset après verset, avec une précision rythmée, le regard concentré, le souffle régulier.

"Chaque jour, on récite le Coran quatre fois au Daaray Kamil. Les pensionnaires sont désignés par le khalife selon des critères bien précis : parfaite maîtrise du Livre Saint (lecture et écriture), sens des responsabilités et conduite irréprochable", confie Serigne Abdou Rahmane Mbacké, l'un des responsables du lieu.

"Tout ce que nous faisons, nous le faisons pour Dieu", ajoute-t-il, pour signifier que ces récitateurs sont bénévoles et s'interdisent d'être rétribués pour ce qu'ils font.

Certaines familles servent ici depuis plusieurs générations, dans le prolongement d'une tradition instituée par Serigne Touba en 1904-1905.

Le Cheikh avait alors désigné neuf hommes pour mettre en place cette institution, un nombre ensuite porté à douze.

Plus d'un siècle plus tard, la tradition se perpétue, immuable, au rythme des récitations qui emplissent la grande mosquée et les coeurs des fidèles.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.