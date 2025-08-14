Sénégal: Kolda se dote d'un centre de prise en charge d'enfants atteints de troubles mentaux

Kolda — Un centre communautaire offrant un service d'écoute et des séances de massothérapie pour réduire les risques de développement des crises et autres troubles affectifs des enfants vient d'ouvrir ses portes à Kolda, sous l'égide de l'ONG Enda Jeunesse Action.

Ce centre pour la prise en charge et le suivi des enfants en situation de vulnérabilité et ou ayant des problèmes de santé mentale est le fruit d'un partenariat avec la Fondation néerlandaise Kinderpostzegels, dont la devise est "pour les enfants, par les enfants".

"La santé mentale demeure une nouvelle problématique à prendre en compte dans les enseignements et apprentissages, et son importance réside du fait qu'elle soit abordée sous l'angle non médical", a souligné Coumba Boye Sy, coordinatrice de l'ONG Enda Jeunesse Action à Kolda, lors de la cérémonie d'inauguration.

"Dans ce centre, il y a un service d'accueil et d'écoute pour suivre les enfants. Ensuite, il y a des séances de massage notamment la massothérapie pour la prise en charge des cas d'enfants qui développent des souffrances psychologiques", a-t-elle expliqué.

Deuxième du genre au Sénégal, après celui de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, selon ses promoteurs, ce centre met l'accent sur la prévention avec l'implication des communautés, chefs de village, de quartier, mais aussi avec la contribution des jeunes et femmes et surtout les enseignants dans les écoles.

Le centre travaille avec 24 établissements dans la seule région de Kolda pour une cible de 250 000 enfants, d'après ses promoteurs.

"Dans les communautés, les enfants restent souvent marginalisés et leur état psychologique est rarement pris en compte pendant leurs crises", a fait valoir la coordinatrice de l'ONG Enda Jeunesse Action à Kolda.

De concert avec son partenaire néerlandais, cette organisation veut contribuer, à travers ce centre, "à la prise en charge des enfants en situation de vulnérabilité et qui développent des signes de troubles, afin d'y apporter des solutions avant d'atteindre des phases critiques et irréversibles", a indiqué sa coordinatrice.

Coumba Boye Sy a par ailleurs invité les acteurs actifs de la protection de l'enfance à s'impliquer davantage dans la prise en charge précoce des cas d'enfants développant des signes de troubles mentaux.