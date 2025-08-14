Cote d'Ivoire: Paix en milieu professionnel - Des comités sectoriels des ministères en séminaire

« Fondements juridiques et institutionnels du dialogue social et modalités de prévention et de règlement des conflits professionnels par les comités sectoriels de dialogue social ». Tel est le thème qui réuni plusieurs membres des comités sectoriels de dialogue social des ministères les 12 et 13 août 2025 à l'École normale supérieure (Ens) sis à Cocody.

Saluant l'initiative, Jérôme N'Guetia, Directeur de cabinet adjoint du ministre d'Etat, ministre de la Fonction Publique et de la modernisation de l'administration a fait savoir que le sujet est le reflet d'une vision.

Celle d'une administration moderne, ouverte et résolument orientée vers la concertation où le dialogue précède le conflit et où la négociation remplace l'affrontement.

Indiquant qu'il s'inscrit dans la continuité de la mise en oeuvre du protocole d'accord protocole trêve sociale 2022-2027.

Pour lui, cette activité traduit parfaitement, la volonté de la ministre d'État, Anne Désirée Ouloto d'anticiper les tensions, de bâtir les passerelles entre les acteurs et de consolider la confiance indispensable entre l'Etat et les partenaires sociaux.

Parlant du choix des comités sectoriels, M. Jérôme N'Guetia a indiqué que ce sont les médiateurs chargés de détecter les signaux et de prévenir les crises et d'accompagner les résolutions des litiges.

Il est nécessaire « d'aller de l'avant et aller ensemble », a renchéri l'Inspecteur Général Adjoint du ministère de la Fonction Publique, Mme Gbetibouo Bertine.