Cote d'Ivoire: Célébration des 65 ans d'indépendance en Inde - Le Consul honoraire vend la destination Côte d'Ivoire

13 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Les ressortissants ivoiriens vivant en Inde ont célébré les 65 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire.

Sandeep Shah, Consul honoraire de Côte d'Ivoire dans l'État du Maharashtra, a organisé le 7 août 2025 à Mumbai, capitale de cet État situé dans l'ouest de l'Inde, un événement pour marquer le 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Selon un communiqué du Consul honoraire de Côte d'Ivoire dans cet État, près de 150 invités ont pris part à cette célébration.

Il s'agit de ressortissants ivoiriens, de consuls généraux et consuls honoraires en poste à Mumbai, ainsi que de chefs d'entreprises indiens, avec pour invité principal Ashish Shelar, ministre de l'Information, de la Technologie et des affaires culturelles de l'état du Maharashtra.

Sandeep Shah, après avoir exprimé sa joie d'accueillir les convives, a saisi l'opportunité pour les inviter à découvrir la Côte d'Ivoire, en mettant en relief les « nombreuses » opportunités d'investissements qu'offre le pays, notamment dans les domaines agricoles et industriels.

À son tour, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde, Éric Camille N'Dry, allant dans le même sens, a mis en avant les performances économiques et sociales enregistrées depuis 2012, particulièrement dans les secteurs agricoles, industriels et miniers.

Éric Camille N'Dry n'a pas manqué de souligner la solidité des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, qui est aujourd'hui le 4e fournisseur et le 14e client du pays. Il a invité les opérateurs économiques indiens à s'intéresser à la transformation des matières premières, notamment agricoles, qui, selon lui, constitue une priorité majeure pour le gouvernement ivoirien.

Le diplomate ivoirien a également profité de l'occasion pour inviter les opérateurs économiques indiens à participer à l'important forum économique que l'ambassade ivoirienne prévoit d'organiser en avril 2026 à Mumbai.

Pour sa part, le ministre Ashish SHELAR s'est dit heureux de prendre part à la célébration de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Il a fait savoir qu'il existe des perspectives de coopération dans les domaines du cinéma, de la culture, de l'agriculture et de la technologie entre les deux pays, en soulignant l'importance des échanges tant institutionnels qu'humains.

Par ailleurs, le communiqué indique qu'un peu plus tôt dans la journée s'est tenue la troisième édition de la traditionnelle Conférence des consuls honoraires de Côte d'Ivoire relevant de la circonscription diplomatique ivoirienne en Inde. Cette rencontre, organisée autour du thème « Les initiatives en vue de redynamiser les actions et le fonctionnement des consulats honoraires en Inde, au Sri Lanka et au Bangladesh », a permis de faire le point sur les stratégies à mettre en place.

