Cote d'Ivoire: Vous vous pensez CHAN-pion ? Prouvez que vous êtes un expert avec le quiz 1xBet !

Du 2 au 30 août, les terrains de football du Kenya, de Tanzanie et d'Ouganda offriront une sacrée régalade.

Aide-mémoire pour le CHAN 2024 : ce qu'il faut savoir sur le tournoi

Le Championnat d'Afrique des nations est le deuxième tournoi le plus important pour les équipes nationales du continent. Seuls les footballeurs évoluant dans les championnats nationaux peuvent y participer. Les supporters ne verront donc pas de stars étrangères du calibre de Mo Salah, Victor Osimhen ou Achraf Hakimi, alors que les jeunes talents auront l'occasion de faire leurs preuves.

Le CHAN 2024 devait se dérouler en janvier 2025, mais les organisateurs ont décidé de le reporter à août afin de laisser aux participants plus de temps pour se préparer. Malheureusement, la Tunisie et l'Égypte manqueront le championnat cette année, ayant refusé de participer, invoquant le calendrier surchargé de leurs équipes nationales et de leurs clubs.

Le CHAN 2024 se déroulera en deux étapes. Lors de la première étape, toutes les équipes sont divisées en quatre groupes : trois de cinq équipes et un de quatre. Les deux meilleures sélections de chaque poule se qualifient pour les éliminatoires et jouent pour l'élimination à partir des quarts de finale.

Malgré son statut, le CHAN compte de nombreux fans en Afrique et au-delà. Il a gagné l'affection des fans pour son imprévisibilité et l'intrigue de chaque match. Participez au quiz 1xBet sur le CHAN pour démontrer votre expertise ou simplement en apprendre davantage sur votre tournoi préféré.

Les grands favoris du CHAN 2024

Le Sénégal, champion en titre, est capable de renouer avec le sacre. Les « Lions de la Teranga » allient parfaitement expérience et enthousiasme juvénile. Mentionnons notamment le meneur de jeu Moctar Koité, qui a joué un rôle clé dans le succès des siens au CHAN 2022, et le jeune talent Baye Assane Ciss.

La RD Congo peut se vanter d'un bilan impressionnant en termes de grandes victoires. Les « Léopards » sont l'une des équipes les plus titrées du tournoi, ayant soulevé le titre en 2009 et 2016. En plus d'être présents lors de chaque édition du CHAN, ils n'ont manqué la phase finale qu'une seule fois. En RD Congo, il faudra suivre l'attaquant polyvalent Oscar Kabwit et les meneurs de jeu Sozé Zemanga et Joseph Bakasu.

Ces dernières années, le Maroc est devenu un symbole du développement des infrastructures footballistiques et du haut niveau de formation des jeunes joueurs, ce qui fait de l'équipe nationale marocaine l'un des grands favoris du tournoi. Les Lions de l'Atlas ont terminé 4e à la Coupe du monde au Qatar et ont été médaillés de bronze aux Jeux olympiques d'été de Paris. Le Maroc possède une équipe solide et le potentiel pour prétendre à une place sur le podium.

Le CHAN 2024 dissipera l'ennui de l'intersaison estivale

