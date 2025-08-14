Angola: Afrobasket hommes 2025 - Voici les 12 Éléphants qui défendront la Côte d'Ivoire en Angola

Du 12 au 24 août, l'Afrobasket masculin prend ses quartiers en Angola.

La Côte d'Ivoire s'y présente avec un groupe soudé, gonflé d'ambitions et bien décidé à aller chercher l'or... mais sans Nisré Zouzoua et Mo Bamba.

Le sélectionneur Miguel Hoyo a dévoilé sa liste le samedi 9 août 2025 : douze Éléphants, pas un de plus, pour défendre les couleurs de la Nation.

Aux postes d'arrières, Assemian Moulare, Solo Diabaté, Bazoumana Koné et Maxence Dadiet mèneront le jeu.

Sur les ailes, Lionel Kouadio, Junior Ouattara (première sélection), Jean-Philippe Dally et Vafessa Fofana apporteront vitesse et adresse.

À l'intérieur, Bali Coulibaly, Amadou Sidibé, Sydney Hammond (première sélection) et Matt Costello feront régner leur loi dans la raquette.

Un absent de marque, Mo Bamba

Coup dur pour les Éléphants : l'intérieur Mo Bamba, annoncé comme un renfort de poids, ne sera finalement pas du voyage. La FIBA a tranché : le joueur n'est pas considéré comme originaire de la Côte d'Ivoire au sens de ses règlements d'éligibilité.

Les vice-champions d'Afrique ont rallié Luanda dans la nuit, avant de rejoindre Namibe, où se jouera la Poule A. Leur premier match est prévu le mercredi 13 août à 15h GMT face au Rwanda.

Le message du groupe est clair : faire vibrer le pays et ramener la coupe à Abidjan, 40 ans après les deux derniers sacres continentaux.