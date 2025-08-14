Cote d'Ivoire: Abidjan - Des motards convoqués pour conduite dangereuse dans le cortège du rappeur La Fouine

La Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTT) a réagi fermement après la diffusion, sur les réseaux sociaux, d'une vidéo montrant des motocyclistes se livrant à des acrobaties et à des conduites dangereuses dans le cortège du rappeur français La Fouine, lors de son passage à Abidjan.

Ces comportements, qualifiés de susceptibles de mettre en danger la vie d'autrui, ont conduit le Secrétariat permanent de la Commission Spéciale de Suspension et de Retrait du Permis de Conduire à convoquer les motocyclistes identifiés sur les images. Ils sont attendus à une séance de travail le jeudi 14 août 2025 à 15h, dans la salle de conférence de la DGTT, située au 16e étage de la Tour E, au Plateau.

La présence physique de chacun des intéressés est jugée indispensable, compte tenu de la gravité des faits. Par ailleurs, les témoins pouvant reconnaître ces motocyclistes sont invités à contacter la DGTT et à fournir leurs coordonnées pour contribuer à l'enquête.

À travers cette démarche, le ministère des Transports entend réaffirmer sa détermination à lutter contre l'incivisme routier et à garantir la sécurité de tous les usagers de la route. La campagne #StopALIncivismeSurLaRoute rappelle que la route n'est pas un terrain de spectacle et que chaque usager doit adopter une conduite responsable.

Cette convocation marque un signal fort : les comportements dangereux et irrespectueux du code de la route ne resteront pas impunis, quels que soient le contexte ou les protagonistes impliqués.