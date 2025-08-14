Cote d'Ivoire: 65 ans de l'indépendance - Les populations reconnaissantes au sous-préfet d'Oghlawpo

11 Août 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

Le commandant Kouamé Djahan Norbert, sous-préfet d'Oghlawpo, dans le département d'Alépé, a vu ses actions en faveur des populations récompensées.

En effet, il a reçu, des mains du chef du village d'Akouré, un certificat de reconnaissance des populations pour son implication dans la réalisation de plusieurs initiatives de développement, de paix et de cohésion sociale au sein des huit villages de sa circonscription.

« C'est un sentiment de fierté qui m'anime à travers cette distinction que nous décernons, de facto, à toute l'administration ivoirienne avec à sa tête le Président de la République, Alassane Ouattara, qui nous a confié ces fonctions de développement pour le bien-être des populations », a-t-il déclaré, soulignant également l'implication des chefs de village et de terre des huit villages, mais surtout celle des entreprises citoyennes qui ont permis l'atteinte de ces objectifs.

Il faut noter que sous la supervision du commandant Kouamé Djahan Norbert, des avancées ont été enregistrées dans le règlement des conflits et la gestion de l'état civil, ainsi qu'au niveau des procédures d'aménagement urbain.

Il s'agit, entre autres, de la mise en place, depuis 2017, d'un mécanisme de règlement des conflits qui a favorisé la cohésion sociale entre les villages de Domolon et Dabré, en proie à des tensions depuis plusieurs décennies, ainsi que de l'instauration d'un service amélioré et informatisé de l'état civil.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.