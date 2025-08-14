Cote d'Ivoire: 65 ans de l'indépendance - Les populations reconnaissantes au sous-préfet d'Oghlawpo

Le commandant Kouamé Djahan Norbert, sous-préfet d'Oghlawpo, dans le département d'Alépé, a vu ses actions en faveur des populations récompensées.

En effet, il a reçu, des mains du chef du village d'Akouré, un certificat de reconnaissance des populations pour son implication dans la réalisation de plusieurs initiatives de développement, de paix et de cohésion sociale au sein des huit villages de sa circonscription.

« C'est un sentiment de fierté qui m'anime à travers cette distinction que nous décernons, de facto, à toute l'administration ivoirienne avec à sa tête le Président de la République, Alassane Ouattara, qui nous a confié ces fonctions de développement pour le bien-être des populations », a-t-il déclaré, soulignant également l'implication des chefs de village et de terre des huit villages, mais surtout celle des entreprises citoyennes qui ont permis l'atteinte de ces objectifs.

Il faut noter que sous la supervision du commandant Kouamé Djahan Norbert, des avancées ont été enregistrées dans le règlement des conflits et la gestion de l'état civil, ainsi qu'au niveau des procédures d'aménagement urbain.

Il s'agit, entre autres, de la mise en place, depuis 2017, d'un mécanisme de règlement des conflits qui a favorisé la cohésion sociale entre les villages de Domolon et Dabré, en proie à des tensions depuis plusieurs décennies, ainsi que de l'instauration d'un service amélioré et informatisé de l'état civil.