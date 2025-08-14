Cote d'Ivoire: Consultations nationales - Robert Mambé porte la voix des jeunes à la Présidence

La cérémonie de remise officielle du rapport consolidé des consultations nationales s'est déroulée le mardi 12 août 2025, au Parc des expositions, sis à Port-Bouët (Abidjan). L'événement a été présidé par le Premier ministre, ministre des Sports et du Cadre de vie, Robert Beugré Mambé.

À cette occasion, il a mis un point d'honneur à répondre aux attentes de la jeunesse ivoirienne, venue de toutes les régions du pays, avec des contributions et des actions menées pour l'épanouissement et le développement des jeunes.

Bien avant cette date, un travail collectif avait mobilisé plus de 3 800 organisations et 7 000 responsables associatifs, représentant tous les secteurs (handicap, monde rural, culture, transport, politique, entrepreneuriat) en Côte d'Ivoire et dans la diaspora ivoirienne.

Le Premier ministre, porte-parole des projets de la jeunesse auprès du Président, a salué la qualité des propositions, jugées fortes, originales et bien pensées. Il a indiqué que les documents seraient transmis fidèlement au Président de la République, Alassane Ouattara.

Dans son exposé, le Premier ministre a soutenu que d'abord, il s'agissait des principes réglementaires visant à encadrer les activités de la jeunesse ; ensuite, des politiques sectorielles destinées à soutenir, encourager et faire éclore les talents de la jeunesse ivoirienne ; puis des infrastructures devant promouvoir l'expansion du génie de la jeunesse ivoirienne ; et en enfin, des mécanismes de financement souples et efficaces, destinés à accélérer cette promotion.

À l'écouter, tous ces chapitres feront l'objet d'analyses approfondies, car selon lui, il s'agit de l'avenir de la Côte d'Ivoire.

Rappelons que, depuis 2012, le gouvernement ivoirien a placé la jeunesse au coeur des politiques publiques de développement. Cette ambition s'est concrétisée par la mise en oeuvre de plusieurs programmes destinés à améliorer les conditions de vie, d'emploi, de formation et de participation citoyenne des jeunes.

Au terme de l'activité, un « livre de plans » représentant les consultations de la jeunesse a été remis au Premier ministre.