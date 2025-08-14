Burkina Faso: Assemblée législative de transition - L'ambassadrice des Pays-Bas dit au revoir au Président Bougouma

En fin de mission, l'ambassadrice des Pays-Bas au Burkina Faso, Esther Johanna Elisabeth Loeffen, a rendu visite, mercredi 13 août 2025, à Ouagadougou, à l'Assemblée législative de transition (ALT).

En fonction d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Royaume des Pays-Bas au Burkina Faso depuis 2021, la diplomate, Esther Johanna Elisabeth Loeffen, est en fin de mission au pays des Hommes intègres. A cet effet, elle a été reçue en audience par le Président de l'Assemblée législative de transition (ALT), Ousmane Bougouma, mercredi 13 août 2025, à Ouaga-dougou.

Elle a indiqué avoir profité de cette rencontre pour dresser le bilan de la coopération bilatérale entre les Pays-Bas et le Burkina Faso, un sujet qu'elle avait déjà abordé quelques jours plus tôt, avec le président du Faso. Selon elle, les échanges ont également porté sur les relations entre les institutions parlementaires des deux pays. Mme Loeffen a salué l'existence d'un groupe d'amitié parlementaire dédié aux relations avec les Pays-Bas, une initiative qu'elle a jugé encourageante, malgré les différences entre

les systèmes parlementaires. La diplomate a exprimé l'espoir que cet engagement puisse se concrétiser à l'avenir, par des actions plus tangibles.

Mme Loeffen a été ambassadrice adjointe à Bujumbura en 2017. De 2013-2017, elle a été ambassadrice-adjointe à Khartoum. De 2009-2013, chef adjointe de la section économique à Berlin et de 2005-2009, elle a été conseiller justice et sécurité à Kampala...