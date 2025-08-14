Sénégal: Environnement de travail - Yango du pays obtient la certification Great Place to Work

Yango Sénégal a officiellement obtenu la certification Great Place to Work®, un label international qui récompense les entreprises où il fait bon travailler, à la suite d'une évaluation indépendante fondée sur les retours anonymes de ses employés.

Selon un communiqué de presse, cette distinction témoigne de l'engagement de l'entreprise à créer un environnement où la confiance, l'équité et le respect sont au coeur de l'expérience des collaborateurs.

«Selon l'enquête, 85 % des employés de Yango Sénégal estiment qu'il s'agit d'un excellent endroit où travailler -- un résultat nettement supérieur à de nombreuses références mondiales. L'équipe a également obtenu d'excellents scores en matière d'équité et de cadre de travail : 94 % des répondants affirment que les personnes sont traitées équitablement, quel que soit leur genre, leur origine ou leur âge, et la même proportion déclare attendre avec plaisir le moment de venir travailler », renseigne le communiqué.

« Nous sommes extrêmement fiers de recevoir la certification Great Place to Work, car elle reflète directement l'expérience vécue par notre équipe, », déclare Aïcha Niang, Country Manager de Yango Sénégal. « Notre priorité au Sénégal a toujours été de bâtir un environnement où chacun se sent respecté, en sécurité et motivé à contribuer. Cette reconnaissance valide nos efforts et renforce notre volonté de continuer à investir dans nos talents et dans notre culture d'entreprise. Nous croyons qu'un environnement positif et inclusif est la base de notre réussite et de notre capacité à innover pour notre communauté. ».

Les employés de Yango Sénégal ont notamment mis en avant l'inclusion, la sécurité et le sentiment de partager un objectif commun comme points forts de leur environnement de travail. Dans un secteur en pleine croissance et en constante évolution, ces atouts jouent un rôle clé pour soutenir la performance et l'innovation.

Cette certification s'inscrit dans une reconnaissance plus large obtenue cette année par Yango Group dans neuf pays. Elle confirme la volonté de Yango de bâtir un environnement de travail stimulant et inspirant, au service de la réussite individuelle et collective.

Great Place to Work est l'autorité mondiale en matière de cultures d'entreprise fondées sur la confiance et la performance. Grâce à ses outils d'évaluation exclusifs, ses services de conseil et ses programmes de certification, Great Place to Work® distingue les Best Workplaces™ dans le monde entier, y compris dans les classements publiés par le magazine Fortune (États-Unis) et dans les principaux médias du Moyen-Orient. Great Place to Work® fournit les références, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, maintenir et reconnaître des cultures d'entreprise exemplaires.

Pour rappel , Yango Group Yango Group est une entreprise technologique internationale qui transforme les technologies mondiales en services quotidiens adaptés aux communautés locales.