Tunisie: Baisse de 180,1 millions de dinars des exportations au premier semestre 2025.

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur aux prix courants au premier semestre 2025 ont enregistré une baisse de 180,1 millions de dinars (MD) par rapport au premier semestre de l'année 2024, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

Ces exportations se sont élevées à 31 773,7 MD contre 31953,8 MD au premier semestre 2024. « Selon les secteurs d'activités, les exportations du secteur mines, phosphates et dérivés ont enregistré une hausse de (+11,2%), le secteur des industries mécaniques et électriques de (+6,2%), le secteur textile, habillement et cuirs de (+0,4%) », souligne l'INS.

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 41674,2 MD contre 39971,2 MD durant la même période de l'année 2024. A ce niveau, l'INS note que selon le groupement des produits, les importations ont enregistré une augmentation au niveau des importations des biens d'équipement de (+17,6%), des matières premières et demi-produits de (+6,2%), de même les importations des biens de consommation sont en hausse de (+11,6%). En revanche les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de (-16,3%) et les produits alimentaires de (-2%).

« Suite à cette évolution au niveau des exportations (-0,6%) et des importations (+4,3%), note l'INS, le déficit commercial s'établit à un niveau de (-9900,5 MD) contre (-8017,4 MD) durant le premier semestre de l'année 2024. » Le taux de couverture a atteint un niveau de (76,2%) contre (79,9%) durant la même période en 2024.