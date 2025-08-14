Tunisie: Baisse de 180,1 millions de dinars des exportations au premier semestre 2025.

14 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Les résultats des échanges commerciaux de la Tunisie avec l'extérieur aux prix courants au premier semestre 2025 ont enregistré une baisse de 180,1 millions de dinars (MD) par rapport au premier semestre de l'année 2024, selon l'Institut National de la Statistique (INS).

Ces exportations se sont élevées à 31 773,7 MD contre 31953,8 MD au premier semestre 2024. « Selon les secteurs d'activités, les exportations du secteur mines, phosphates et dérivés ont enregistré une hausse de (+11,2%), le secteur des industries mécaniques et électriques de (+6,2%), le secteur textile, habillement et cuirs de (+0,4%) », souligne l'INS.

Quant aux importations, elles ont atteint le niveau de 41674,2 MD contre 39971,2 MD durant la même période de l'année 2024. A ce niveau, l'INS note que selon le groupement des produits, les importations ont enregistré une augmentation au niveau des importations des biens d'équipement de (+17,6%), des matières premières et demi-produits de (+6,2%), de même les importations des biens de consommation sont en hausse de (+11,6%). En revanche les importations des produits énergétiques ont enregistré une baisse de (-16,3%) et les produits alimentaires de (-2%).

« Suite à cette évolution au niveau des exportations (-0,6%) et des importations (+4,3%), note l'INS, le déficit commercial s'établit à un niveau de (-9900,5 MD) contre (-8017,4 MD) durant le premier semestre de l'année 2024. » Le taux de couverture a atteint un niveau de (76,2%) contre (79,9%) durant la même période en 2024.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Journal de l'Economie Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.