Cote d'Ivoire: Couverture médiatique des élections - Des journalistes ivoiriens apprennent les bonnes pratiques

Plusieurs journalistes ivoiriens issus de la presse écrite et en ligne, ont pris part le 8 août 2025 à Abidjan à un atelier de formation et d'échanges sur la couverture médiatique des élections, organisé à Abidjan par l'European Partnership for Democracy (Epd). L'objectif de cet événement était de fournir aux professionnels des médias les outils nécessaires pour assurer une couverture électorale responsable en Côte d'Ivoire. Edouard Djoussou, directeur des Études et de l'Éducation à la Commission Électorale Indépendante (Cei), a ouvert la session par une présentation sur l'historique, le rôle, la structure et le mandat de cette institution.

Il a rappelé que la gestion des élections en Côte d'Ivoire a été confiée à diverses structures au fil des ans, notamment la Commission Nationale de Supervision des Élections et d'Arbitrage (Cnsea) en 1995 et la Commission Nationale (Cne) en 1999. La Cei, créée par la loi N° 2001-634, a pour mission principale l'organisation et la gestion des élections. Selon M. Djoussou, la Cei est un organe indépendant qui dispose de 24 attributions, dont la gestion des fichiers et des listes électorales. Il a également précisé que la commission centrale de la Cei est composée de 18 membres, représentant des entités diverses telles que le président, les partis politiques, le Conseil supérieur de la magistrature et la société civile.

La Cei compte également 615 commissions locales. M. Djoussou a souligné que, selon la loi, un membre de la CEI ne peut être révoqué avant la fin de son mandat de six ans et a insisté sur l'importance d'une couverture médiatique fondée sur la légalité et l'éthique. Il a précisé que l'action de la CEI n'a pour objectif ni d'empêcher ni de bloquer les candidats.

Adina Borcan, Lead Senior Expert de l'Epd, a pris la parole pour aborder les instruments internationaux auxquels la Côte d'Ivoire a adhéré, tels que la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples de 1981. Elle a aussi évoqué les lois nationales régissant les médias, comme la loi N° 2017-867, modifiée par la loi N° 2022-978, qui régit la presse écrite et numérique.

Mme Borcan a mis l'accent sur la nécessité pour les journalistes de maîtriser le cycle électoral, qui comprend les périodes pré-électorale, électorale (campagne et jour du scrutin) et post-électorale. Elle a insisté sur le respect des règles éthiques et déontologiques dans le traitement de l'information. Parmi les règles importantes à observer le jour du scrutin, elle a cité : l'accréditation par la Cei pour accéder aux bureaux de vote ; l'interdiction de mener des interviews à l'intérieur des bureaux de vote ; l'interdiction de filmer ou de prendre des photos sans autorisation et le respect du principe d'équilibre de l'information, sans publier de résultats ou de sondages avant la fin du scrutin. Pour illustrer ses propos, Mme Borcan a cité des exemples positifs et négatifs de couverture médiatique des élections dans différents pays.

Les réseaux sociaux : sources d'information à manipuler avec précaution

Doh Konaté, directeur de la presse et des productions d'information numérique à l'Autorité Nationale de la Presse (Anp), a abordé la question cruciale de la fiabilité des informations diffusées sur les réseaux sociaux. Il a souligné que ces plateformes présentent plusieurs risques, notamment la propagation de fausses informations, la propagande et les discours de haine. M. Konaté a conseillé aux journalistes de respecter les normes professionnelles et de diffuser l'information de manière responsable, en citant systématiquement leurs sources afin d'assurer la crédibilité des informations diffusées. Il a précisé que bien que les réseaux sociaux puissent constituer une source d'information, les journalistes doivent exercer un contrôle rigoureux avant toute diffusion, afin de préserver la rigueur professionnelle et l'éthique.

Cet atelier s'inscrit dans une série de formations initiées par l'Union européenne, destinées aux journalistes ivoiriens travaillant dans les médias audiovisuels, ainsi qu'aux radios locales. L'European Partnership for Democracy (Epd) est un réseau d'organisations à but non lucratif oeuvrant pour le renforcement de la démocratie à l'échelle mondiale. Il regroupe 20 organisations européennes actives dans plus de 140 pays à travers le monde, notamment en Afrique, Asie, Europe, Moyen-Orient et Amérique latine.