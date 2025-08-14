Sénégal: Armées - Mamadou Sall nommé général et Dg de l'Alfa

Le colonel Mamadou Sall de l'Armée sénégalaise a bénéficié d'une double nomination qui le propulse au rang de général de brigade et de Directeur général de l'Agence pour le logement des Forces armées (Alfa). Une nomination pour un officier émérite, un sapeur en terrain connu.

Le général de brigade Mamadou Sall prendra fonction à compter du 18 août prochain en tant que directeur général de l'Agence pour le logement des Forces armées (Alfa), selon le décret 2025-1345. Il remplace à ce poste le général de brigade Ibrahima Ndiaye qui sera admis à la 2e section (réserve) des cadres de l'état-major des armées.

Le décret susmentionné est précédé de celui de 2025-1344 en date du 8 août dernier qui élevait Mamadou Sall au rang de général de brigade à compter du 11 août. Jusque-là président du Conseil d'administration de la Comico, la coopérative militaire de construction, le général Sall ne sera pas en terrain inconnu du fait de son expérience du secteur. Mais aussi par sa spécialité puisqu'appartenant au Génie militaire.

Le sapeur qu'il est reste un ingénieur du génie civil, diplôme technique acquis à Angers (1996-1998). Il a été, avant d'être le PCA de la Comico, directeur technique à l'Alfa entre 2019 et 2021. Un retour donc à la maison pour ce diplômé de la 10e promotion de l'École nationale des officiers d'active (Enoa), habitué à des responsabilités dans les travaux du génie et à des responsabilités militaires.

Titulaire d'un bac C (1987) et d'un DEUG en Maths-physiques

Entre autres fonctions, le général Mamadou Sall a été chef de corps du bataillon des travaux du génie (2012-2014) au Camp Sémou Djimith de Kaolack, chef de la Division équipements et infrastructures à l'état-major général des armées (2014-2015), chef de la division administration domaine à la Direction du Génie (2015-2018), officier supérieur adjoint du directeur du Génie (2018-2019).

Titulaire d'un bac C (1987) et d'un DEUG en Maths-physiques à l'Université Cheikh Anta Diop (1990) avant qu'il s'engage dans l'Armée, Mamadou Sall a un brevet de chef de section d'infanterie (1990-1992) de l'Enoa, un diplôme d'état-major (2003-2004), Koulikoro (Mali).

Il a aussi suivi divers stages en renforcement de capacités : au Centre des Nations-unies à New Dehli (Inde) en 2006, au Centre de maintien de la paix à Vicenza en Italie (2012), au Koffi Anan Center au Ghana (2013). Le grade de général de brigade vient couronner 35 années d'une belle carrière d'un officier titulaire de nombreuses décorations nationales comme étrangères.

Le général Mamadou Sall est le deuxième du Génie encore dans la 1ᣴe section après son camarade de la même 10e promotion, le général Cheikhou Camara, actuel conseiller défense du Premier ministre. Les 8e et 10e (promotions) de l'Enoa ont secrété chacune six généraux.