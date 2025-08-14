Sénégal: Décès du journaliste Alassane Cissé - La levée du corps prévue ce jeudi à Thiès

14 Août 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Mariama DIEME

La levée du corps de l'ancien journaliste Alassane Cissé, décédé, est prévue ce jeudi 14 août 2025 à 14 h, à la mosquée Taahi Kaw de Thiès. Selon un communiqué de l'Association des journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD), dont il fut le président, l'ancien présentateur du journal de 20 h à la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS), sera inhumé au cimetière du même quartier.

Président de l'Association des journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD) jusqu'en 2023, Alassane Cissé est décédé le mercredi 13 août 2025 dans la soirée. Journaliste émérite à la Radiodiffusion télévision sénégalaise (RTS), il fut, selon ses collègues de cette association, « une figure emblématique » du journalisme, « engagé » au service de la santé publique.

« Connu pour sa discrétion, son sens de l'éthique et sa passion inébranlable pour son métier, Alassane Cissé laisse derrière lui le souvenir d'un homme engagé, humble et profondément humain. Sa disparition laisse un vide immense dans le paysage médiatique sénégalais », témoignent-ils.

A la RTS, il a gravi les échelons avec « rigueur et humilité »

Diplômé du Centre d'études des sciences et techniques de l'information (Cesti) de l'Université Cheikh Anta Diop en 1997, Alassane Cissé a rejoint la rédaction du journal télévisé de la RTS, où il a gravi les échelons avec « rigueur et humilité ». Il a été reporter, chef de desk, puis rédacteur en chef, coordonnateur du journal télévisé et enfin secrétaire général de la rédaction.

« Son leadership discret, sa rigueur professionnelle et sa capacité à fédérer les équipes ont marqué plusieurs générations de journalistes. Président de l'AJSPD jusqu'en 2023, avant de transmettre le flambeau à Eugène Kaly du quotidien national Le Soleil, Alassane Cissé a consacré sa vie à l'information et à la promotion de la santé publique », lit-on dans le communiqué.

Selon la même source, il a oeuvré « sans relâche » pour la valorisation du journalisme en santé, en tissant des partenariats solides avec les acteurs techniques et financiers du secteur. Ainsi, il a su « tisser des liens solides » avec ces derniers devenant alors, un interlocuteur « respecté et écouté ».

« Son engagement, sa passion et sa bienveillance resteront gravés dans nos mémoires. Sa présence rassurante, son sourire communicatif et sa bonne humeur constante, même dans les moments de tension, faisaient de lui un pilier et un modèle pour ses confrères », poursuit la note.

