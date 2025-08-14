Sénégal: Darou Marnane, berceau historique et carrefour du Mouridisme

À l'occasion du Grand Magal de Touba, Le Soleil digital braque ses projecteurs sur Darou Marnane, ce haut lieu de l'histoire mouride dont l'empreinte spirituelle et culturelle reste profondément vivante.

Entre passé glorieux et rôle actuel, ce quartier illustre la mémoire et l'évolution de l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba.

Aux origines d'un sanctuaire

Fondée à la fin du XIXe siècle, entre 1886 et 1892, par Cheikh Ahmadou Bamba, Darou Marnane -- de son nom originel Dâr al-Mannân, « la Demeure du Bienfaiteur » -- fut pensée comme un espace de retraite spirituelle et d'enseignement religieux. C'est ici que le fondateur du Mouridisme conserva ses ouvrages, ses objets personnels et mit en place un dispositif éducatif pour former ses disciples, même en son absence.

La vie communautaire y reposait sur une agriculture villageoise dynamique, cultivant mil et légumes pour subvenir aux besoins des talibés. Ce fonctionnement auto-suffisant renforçait l'ancrage de Darou Marnane dans la mission éducative et spirituelle du Cheikh.

Un refuge après l'exil

À son retour d'exil du Gabon, en 1902, Cheikh Ahmadou Bamba choisit Darou Marnane comme principal lieu de résidence temporaire. Aux côtés de son frère Mame Thierno Birahim Mbacké, il y mena six mois de prière et d'enseignement, avant qu'une nouvelle arrestation par l'administration coloniale ne l'éloigne à nouveau de ses disciples. Cet épisode consolida le statut stratégique du site dans l'histoire du Mouridisme.

Transmission familiale et renaissance

Après ces événements, Darou Marnane fut confiée à Mame Thierno Birahim, émissaire fidèle et frère cadet du Cheikh. La gestion familiale permit de préserver la vocation initiale du lieu. En 1944, Serigne Abdourahmane, fils de Mame Thierno, entreprit une refondation pour réactiver la fonction spirituelle et éducative du site, perpétuant ainsi la mémoire du fondateur.

Un centre éducatif au service de la communauté

À l'image des autres pôles créés par le Cheikh, Darou Marnane formait des disciples dans les sciences religieuses - tawhîd, fiqh, tasawwuf - mais aussi dans des savoir-faire pratiques destinés à l'autonomie économique et sociale. Ce modèle éducatif complet s'inscrivait dans la vision globale de Cheikh Ahmadou Bamba : former des croyants pieux et utiles à la société.

De village spirituel à pôle urbain

Avec l'expansion rapide de Touba, Darou Marnane a été progressivement intégré dans le tissu urbain de la ville sainte. Aujourd'hui, il constitue un point stratégique de la périphérie de la rocade sacrée, accueillant des infrastructures essentielles : police spéciale, caserne de pompiers, écoles publiques, sous-préfecture, dépôt de bus et taxis. Cette évolution n'efface en rien son héritage : Darou Marnane reste un carrefour où s'entrelacent mémoire religieuse et vie quotidienne.

Un symbole vivant

Chaque Magal rappelle le rôle majeur de Darou Marnane dans l'implantation et la consolidation du Mouridisme. En le visitant, pèlerins et habitants renouent avec un pan décisif de l'histoire, où la foi, la discipline et l'enseignement se sont conjugués pour façonner un héritage toujours actif au coeur de Touba.