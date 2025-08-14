Cote d'Ivoire: Bouaké/Projet d'appui à la société civile - Des journées portes ouvertes pour créer des opportunités de réseautage

Dans le cadre du Projet d'appui à la société civile en Côte d'Ivoire (Pasc-CI), financé par l'Union européenne (Ue) et mis en oeuvre par Save the Children, des journées portes ouvertes ont été organisées les 30 et 31 juillet 2025, au Foyer jeune viateur de Bouaké, autour du thème : « Jeunes et Osc : ensemble pour une gouvernance inclusive ».

Dans son discours d'ouverture, Akébou Sawadogo, directeur-pays de Save the Children Côte d'Ivoire, a indiqué que ces journées avaient pour objectifs de créer des opportunités de réseautage, ainsi que de partage de connaissances et d'expériences.

À ce jour, a précisé le directeur-pays de Save the Children, le projet a réalisé plusieurs actions, parmi lesquelles : la mobilisation des parties prenantes autour de la préparation d'une plateforme digitale ; le lancement d'une phase pilote de recensement impliquant 374 organisations de la société civile dans le district d'Abidjan ; l'octroi prochain de subventions d'une valeur unitaire de 20 millions de Fcfa à cinq organisations et plateformes de la société civile (Osc) ; et la mise en place de micro-projets d'une valeur unitaire de 2 millions de Fcfa au profit de 24 Osc et associations, etc.

Pour Akébou Sawadogo, ces réalisations n'auraient pas été possibles sans le soutien de l'Ue. « Nous vous remercions pour votre engagement en faveur de la défense des droits humains, y compris ceux des enfants, et pour le renforcement de la société civile en Côte d'Ivoire », a-t-il déclaré.

Wodjo Fini Traoré, conseiller technique du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, chargé des organisations de la société civile et des droits de l'homme, a transmis aux initiateurs de ces journées le soutien et les encouragements de Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. « Ces journées portes ouvertes constituent une opportunité stratégique pour renforcer les liens entre les institutions publiques et les acteurs de la société civile », a-t-il souligné, se réjouissant qu'elles traduisent une volonté commune de dialogue, de transparence et de collaboration participative.

Notons que ces deux jours ont été consacrés à des panels réunissant des experts, des acteurs de la société civile, des jeunes et des représentants de l'administration. Les échanges leur ont permis d'explorer des solutions concrètes aux défis auxquels sont confrontées les Osc, en lien avec le thème.