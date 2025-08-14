Afrique: Afrobasket masculin 2025 - La Côte d'Ivoire entre en lice, cet après-midi

Les Eléphants basketteurs, vice-champions d'Afrique, font partie des favoris de la compétition.

Ouverte le 12 août 2025, à Luanda et Namibe, la 31e édition de l'Afrobasket masculin entame sa deuxième journée ce mercredi 13 août, avec trois rencontres de feu. Parmi elles, celle qui va opposer la Côte d'Ivoire et le Rwanda. Un duel très attendu par les puristes. Car la Côte d'Ivoire est deux fois vainqueur de ce championnat d'Afrique des nations masculin (1981 et 1985) et a été sensationnelle lors de la dernière édition à Kigali, en 2021.

Les Ivoiriens avaient déjoué tous les pronostics, avant d'échouer d'un pouce, en finale devant une machine redoutable de la Tunisie. Depuis, les Pachydermes ont gros sur le coeur.

Leur participation au Mondial 2023 et au tournoi de qualification olympique masculin de basket-ball (Tqo2024) font foi. Les Eléphants de Côte d'Ivoire poursuivent sur leur belle lancée, après l'Afrobasket 2021. Ils sont imbattables et ils l'ont démontré lors des tournois de qualification.

Solo Diabaté, Vafessa et leurs équipiers ont tout cassé sur leur passage (6/6). Un parcours sans faute qui leur vaut d'être classés à la 2e place en Afrique puis la 31e mondial. Impossible donc de les retirer du lot des favoris du rendez-vous angolais.

Confirmer son statut international

Encore une fois, c'est une équipe ivoirienne bien entraînée, avec des garçons volontaires et déterminés, qui foulera le parquet cet après-midi, à Namibe. Solo Diabaté, Matthew Costello, Vafessa Fofana, Nathan Kouadio, Bali Coulibaly, Bazumana sont encore là pour partager leurs expériences africaines aux nouveaux venus, comme Sydney Hawmmond, Junior Ouattara et autres. Mais surtout ce figthing spirit qui fait gagner en Afrique.

Mais, en face, il faudra être prudent, car le Rwanda est l'un des pays qui a considérablement progressé dans le basket-ball. Le pays de Paul Kagame a fait un choix politique, en misant sur la balle au panier, avec beaucoup de moyens pour le développer à travers le pays.

En confisquant la Ligue africaine de basket-ball (Bal) sur au moins trois éditions, le Rwanda a beaucoup appris sur le plan du jeu. Le pays des mille collines, qui est à sa huitième participation à la phase finale de l'Afrobasket, court après un premier succès continental.

Ntore Habimana, qui a réalisé de solides performances lors des trois matchs éliminatoires auxquels il a participé en février, sera le fer de lance de l'équipe. Un match à ne pas rater.

A noter que les quatre équipes classées premières de chaque groupe seront directement qualifiées pour les quarts de finale. Les équipes classées deuxièmes et troisièmes de chaque groupe joueront les huitièmes de finale croisés.

Celles qui seront classées quatrièmes de chaque poule seront systématiquement éliminées. Tandis que les vainqueurs des huitièmes de finale (entre les 2es et 3es des groupes) rejoindront les 4 premiers de chaque groupe pour les quarts de finale.