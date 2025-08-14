Togo: Produits bio - Le pays renforce ses exigences face aux nouvelles normes européennes

14 Août 2025
Togonews (Lomé)

Les producteurs et transformateurs de produits biologiques sont invités à améliorer leurs systèmes de contrôle et à garantir une meilleure traçabilité de leurs produits.

L'appel a été lancé par Kokou Tewou, vice-président de l'Association Nationale pour l'Agriculture Biologique (ANABIO), lors d'une rencontre avec les acteurs de la filière.

Cette exigence découle des nouvelles normes internationales et européennes, qui imposent un renforcement des contrôles et une transparence accrue dans la production biologique. Premier exportateur africain de produits bio vers l'Union européenne, le Togo entend maintenir son leadership et assurer la durabilité de cette filière stratégique.

La question de la certification biologique reste au coeur des priorités pour les autorités togolaises. Le pays se prépare à relever plusieurs défis, notamment le financement des systèmes de contrôle et l'adaptation aux nouvelles réglementations, afin de consolider sa position sur le marché international et promouvoir une agriculture inclusive et durable.

