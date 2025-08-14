Guinée: Tensions au sein de la Synergie GMD25 - '...je n'aime pas les débats de personnes', réagit Cheick Traoré

Depuis quelque temps, on constate des tensions entre Alhousseny Makanera Kaké, coordinateur de la Synergie Général Mamadi Doumbouya(GMD25) et le secrétaire général Honorable Cheick Traoré. Ladite Synergie n'est plus qu'un souvenir.

L'information vient d'être confirmée par l'ex sous-préfet de Kassa lors d'une conférence de presse animée ce mercredi 13 août 2025 à Conakry. Au cours de cette rencontre un protocole de fusion-absorption de la SGMD 25 par l'AFP (Alliance des Forces Patriotiques) a été signé.

<< Ce qui concerne la question entre moi et Makanera, je ne m'engage pas. Je n'aime pas les débats de personnes. La dernière conférence, je n'y étais pas parce que ce n'était pas celle de la Synergie. Regardez bien dans les images d'archives, il n'y avait aucun membre fondateur. Ici, je suis au nom de la Synergie Général Mamadi Doumbouya. Les membres fondateurs sont derrière moi et les représentants des douze coordinations de Conakry sont avec moi >>, a-t-il fait savoir avant d'ajouter : << tout ce qui est lié aux questions de personnes, je considère que ce sont des débats de caniveau. Je ne m'y engage pas >>, a-t-il coupé court.

Malgré les tensions, Cheick Traoré a tenu à utiliser un ton conciliant. Il affirme que Makanera est à la fois un frère et un ami. << Je l'appelle n'khabilè, C'est-à-dire mon parent >>.

Par ailleurs, le coordinateur général de l'AFP, Aboubacar Soumah, enfonce le clou. Pour lui, il n'est pas question de faire alliance avec ceux qui cherchent à distraire. Car ils ont, insiste-t-il, << un combat noble avec des objectifs clairs. Il sera mené jusqu'au bout. >>

À l'en croire, l'AFP compte à date, 75 partis politiques et environ 180 mouvements.