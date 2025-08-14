Afrique Australe: Le Forum de Dialogue des Hauts fonctionnaires de SADC-USA se tient à Antananarivo

document

Les Hauts fonctionnaires de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC) se sont réunis aujourd'hui, le 13 août 2025, à Antananarivo (Madagascar), pour le tout premier Forum de Dialogue des Hauts fonctionnaires SADC-USA, marquant une étape importante dans le renforcement de la coopération et de l'engagement stratégique entre les deux partenaires.

S'exprimant au nom du Secrétaire exécutif de la SADC, Mme Angèle Makombo N'Tumba, la Secrétaire exécutive adjointe chargée de l'intégration régionale a souligné que ce Forum de dialogue est le fruit d'un engagement soutenu depuis février 2022.

Elle a souligné que le Forum représente une opportunité précieuse de renforcer les liens avec le gouvernement des États-Unis - l'un des partenaires de longue date de la SADC en matière d'intégration régionale - à travers un dialogue constructif sur des priorités communes, notamment la paix et la sécurité, le développement économique, le commerce, l'investissement et le développement durable.

Mme Makombo N'Tumba a réaffirmé que l'agenda d'intégration de la SADC s'appuie sur la Vision 2050 de la SADC et est guidé par le Plan indicatif stratégique de développement régional (RISDP) 2020-2030, qui accorde la priorité à la paix et à la sécurité, à l'industrialisation, aux infrastructures, ainsi qu'au développement social et humain.

Elle a encouragé les participants à explorer des moyens de renforcer la coopération dans ces domaines, en soulignant l'importance de réaligner le partenariat à la lumière de l'évolution des dynamiques mondiales et des priorités politiques changeantes de l'actuelle administration américaine.

« Il est essentiel que nous mettions en place des approches concrètes pour nous adapter aux réalités émergentes et recentrer notre coopération vers un partenariat plus réactif et mutuellement bénéfique, fondé sur la confiance et des valeurs partagées », a-t-elle déclaré.

En accueillant la délégation américaine, M. Eric Ratsimbazafy, Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères de la République de Madagascar et Président du Comité permanent des Hauts fonctionnaires de la SADC, a salué l'engagement des États-Unis envers cette initiative. Il a souligné que la tenue de ce Forum représentait « une étape politique majeure et un moment historique dans notre partenariat », offrant une plateforme de dialogue ouvert et constructif.