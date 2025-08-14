Burkina Faso: Immersion patriotique - Environ 4000 bacheliers à l'école du civisme et du patriotisme dans le Yaadga

Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a lancé officiellement, le mercredi 13 août 2025, à Ouahigouya, les activés marquant la première promotion de l'immersion patriotique.

C'est au collège Sainte Marie filles de Ouahigouya que le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, accompagné des corps constitués se s'est rendu, hier mercredi 13 août pour donner le top départ officiel des activités entrant dans le cadre de l'immersion patriotique des bacheliers de la session 2025 de la région.

A 7h 30 mn, dans la cour du collège, c'est l'hymne de la victoire qui a été entonné en choeur pour marquer l'appartenance de tous à la patrie des Hommes des intègres. Après l'hymne de la victoire, c'est le message du chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, aux bacheliers et bachelières qui a été diffusé.

Selon le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, l'immersion patriotique a été initiée au regard du contexte sécuritaire afin de donner les rudiments de patriotisme et de citoyenneté aux bacheliers. Selon le message, il est nécessaire de connaitre le passé et comment les ancêtres se sont battus pour nous léguer l'héritage dont nous profitons aujourd'hui. Dans son allocution, le gouverneur Thomas Yampa, a félicité les nouveaux diplômés pour leur succès au baccalauréat.

« Cette immersion est une école de patriotisme, de l'engagement et de la participation citoyenne pour la souveraineté du Burkina. Nous vous invitons à prêter une oreille attentive durant la formation pour bien profiter de cette formation », a poursuivi M. Yampa. Selon le directeur régional chargé des enseignements secondaires de la région de Yaadga, Drissa Belem, venus des quatre provinces de la région, ils sont environ 4000 bacheliers répartis dans quatre sites que sont le Collège Sainte Marie, l'ENEP de Ouahigouya, le lycée Charles Foyer et le lycée professionnel Naaba Kango de Ouahigouya.

Une dizaine de modules à savoir, le civisme, le patriotisme, l'engagement et la participation citoyenne et autres seront dispensés aux nouveaux bacheliers durant les 30 jours.

Le gouverneur de la région de Yaadga, Thomas Yampa, a rassuré, les bacheliers et leurs parents que tout a été mis en place pour leur permettre d'être dans de bonnes conditions et qu'à la fin du séjour, ils seront fiers d'avoir participé à cette immersion patriotique.