Burkina Faso: Les pionniers s'approprient Faso Mêbo

La vision des plus hautes autorités du pays à travers la Révolution progressiste populaire (RPP) enclenchée depuis un certain temps, est le changement de paradigme dans la construction du pays. Elle est fondée sur la capacité intrinsèque du peuple à impulser un développement endogène et inclusif de notre Nation. Pour assurer des meilleurs lendemains à cette Révolution, l'encadrement des jeunes et des tout-petits, conforme aux idéaux de ce référentiel national, s'impose.

Et, c'est ce qui a motivé la contribution massive des apprenants aux initiatives du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Comme sous l'ère de la Révolution d'août 83 du capitaine Président, Isidore Thomas Sankara, où les pionniers, cette organisation de la jeunesse chargée de porter les idéaux de la Révolution démocratique et populaire, des jeunes scolaires en treillis militaire, ont également fait le choix de passer une partie de leurs vacances sur le site de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, répondant ainsi aux aspirations profondes du RPP.

Au lancement des activités, ces adolescents qui se sont inscrits à travers le pays et qui séjournent actuellement à Ouagadougou affichaient de larges sourires, satisfaits de prendre part au camp vacances Faso Mêbo. Ils vont durant leur séjour, suivre un programme riche en apprentissages de métiers. Il s'agit notamment de l'instruction civique et militaire, qui vise a priori à renforcer leur niveau de civisme, à les enseigner plus de discipline, de respect des insignes et autres armoiries de la Nation, ainsi que l'autorité de l'Etat.

Comme l'a fait savoir le parrain de cette édition, le chef d'Etat-major particulier de la Présidence du Faso, le colonel Ismaël Kiswendsida Diaouari, « le civisme, consiste à respecter les règles, protéger ce qui nous appartient, tendre la main à celui qui en a besoin. Et le patriotisme, renvoie à l'amour du pays, connaître son histoire, honorer ses symboles et chaque jour travailler à le rendre meilleur ». Mieux, cette immersion est également une belle occasion pour inculquer et aiguiser davantage le patriotisme chez ces jeunes apprenants, et à les impliquer dans une certaine mesure au développement socio-éconmique du pays.

Aussi, ils seront initiés à la confection et à la pose de pavés, à l'embellissement paysager et urbain. Une première édition du camp vacances Faso Mêbo qui répond parfaitement à cette maxime de l'écrivain Victor Hugo qui disait : un enfant qu'on éduque est un Homme qu'on gagne ». Au total, ils sont plus de 400 jeunes bâtisseurs qui prennent part à cette immersion civique et patriotique durant plus d'une semaine.

Et selon le coordonnateur national de l'Initiative présidentielle Faso Mêbo, pour cette première session, les campeurs vont dans une bonne ambiance se fami-liarisant avec les notions comme le civisme, le patriotisme, le respect de l'environnement, les valeurs civiques et citoyennes, l'intérêt supérieur de la Nation, etc.

La menuiserie, les arts plastiques, l'art vivant sont également au programme pour ces jeunes qui au-delà de ce programme éducatif vont essayer de vivre dans une certaine discipline et se faire aussi des amis. En attendant la deuxième session de cette première édition de camp vacances Faso Mêbo prévue pour se tenir à Bobo- Dioulasso, force est de retenir que l'agenda de cette initiative permet de mieux outiller les jeunes vacanciers pour la construction d'un Burkina Faso de demain.