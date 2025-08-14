Burkina Faso: Immersion patriotique - Plus de 9 000 bacheliers à l'école du patriotisme dans le Guiriko

Le gouverneur de la région du Guiriko, Mariama Konaté, a lancé, le mercredi 13 août 2025, l'immersion patriotique obligatoire pour la première promotion de bacheliers de la région à Bobo-Dioulasso. Cette première cuvée est forte de 9 236 bacheliers.

Dans le but d'inculquer les valeurs du patriotisme à la jeunesse burkinabè, les autorités du pays ont instauré une immersion patriotique obligatoire pour les nouveaux bacheliers issus de la session 2025 du baccalauréat. Pour la région du Guiriko, la première promotion entame son immersion, le mercredi 13 août 2025. Le top départ a été donné par le gouverneur de la région, Mariama Konaté.

Cette première cuvée est composée de 9 236 bacheliers répartis dans 14 centres, dont 13 à Bobo-Dioulasso et un à Orodara.

Avant de débuter leur immersion, ces bacheliers ont assisté à une montée des couleurs nationales et écouté le message du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à l'endroit de tous les bacheliers qui prennent part à ladite immersion, diffusé lors de la cérémonie. Dans son message, le chef de l'Etat les invite à être de bons patriotes, à ne jamais trahir la mère patrie.

Pour lui, cette immersion patriotique a été instaurée afin d'initier ces bacheliers et de leur donner un certain nombre de rudiments pour affronter la vie active. « Nous sommes beaucoup en retard et, avec la guerre, nous avons besoin d'aller vite avec des citoyens d'un nouveau type, très disciplinés, engagés, patriotes jusqu'au sacrifice suprême », a-t-il affirmé. A en croire le capitaine Ibrahim Traoré, beaucoup de choses seront enseignées à ces immergés. « Vous connaîtrez l'humilité, vous devez partager beaucoup de choses avec vos camarades et vous apprendrez à aimer votre patrie, à ne jamais trahir votre patrie », a-t-il indiqué.

Il les a enfin invités à répandre le message qu'ils auront appris autour d'eux, pour que tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'être à cette immersion puissent apprendre d'eux ce que c'est que le patriotisme, ce que c'est que l'engagement pour la patrie.

Quant à la gouverneure de la région du Guiriko, Mariama Konaté, elle a invité les bénéficiaires de cette première édition à faire preuve d'assiduité, de discipline, de courage, d'intégrité, d'honnêteté et de cultiver surtout l'excellence à tous les niveaux.

« Je vous invite à la saisir comme une opportunité unique de vous imprégner de valeurs fortes qui feront de vous des ambassadeurs dignes du Faso, partout où vous serez appelés à servir après cette étape », a-t-elle lancé aux immergés.