Les encouragements fusent de partout depuis l'annonce de la nouvelle composition du Gouvernement Suminwa II. Justement, après la corporation des cameramen du Congo, c'est hier, mercredi 13 août 2025, que la délégation syndicale de l'administration centrale de la Radio télévision nationale congolaise (RTNC) a été reçue par le Ministre de la Communication et Médias, porte-parole du Gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. L'objectif de cette rencontre est de féliciter le ministre pour sa reconduction au front de la communication institutionnelle en RDC et réaffirmer, en même temps, leur engagement sans faille à travailler ensemble pour le développement de l'audiovisuel public.

"Nous sommes venus féliciter Son Excellence Monsieur le Ministre Patrick Muyaya pour sa reconduction. Nous reconnaissons ses valeurs, et ce n'est pas seulement nous, mais toute la nation ainsi que le Gouvernement qui saluent ses mérites", a déclaré le porte-parole de la délégation syndicale.

Les syndicalistes ont salué le professionnalisme et les combats menés par le ministre notamment, pour améliorer le paysage médiatique national. "Il a beaucoup travaillé. Nous l'avons tous suivi dans ses combats sur les fronts médiatiques. Nous estimons que c'est sur la base de ces grands combats et de son professionnalisme que le Président de la République a jugé bon de le reconduire", ont-ils insisté.

Concernant la RTNC, la délégation a rappelé les engagements pris par le ministre. "Il avait dit qu'il allait échouer partout, sauf à la RTNC. Nous avons vu son management et ses efforts pour l'obtention de matériel. Nous pensons que cela va se poursuivre", ont affirmé les représentants du personnel, mettant en avant la nécessité de poursuivre les projets engagés et de travailler à l'amélioration du bien-être des agents et cadres.

Les syndicalistes ont également plaidé pour l'organisation rapide d'une réunion tripartite, réunissant la RTNC, le ministère de la Communication et Médias et le ministère du Budget, comme recommandé par le Président de la République.

"Avec le nouveau ministre du Budget, nous estimons que le ministre Muyaya va s'impliquer personnellement dans la tenue de cette tripartite, afin de trouver ensemble des solutions durables aux problèmes de notre maison", ont-ils déclaré.

De son côté, le Ministre a salué les schémas qu'ils ont faits ensemble. Il a exprimé en ces termes : « Les résultats que nous avons pu obtenir jusqu'à présent, ce sont des résultats que nous n'aurions jamais atteints si nous n'avions pas travaillé en synergie. Avec les syndicats, c'est un peu compliqué, parce que ce sont eux qui nous secouent. Mais je pense que des secousses, nous en avons eues. Et malgré ces secousses, nous avons pu avancer » a-t-il indiqué.

Déterminé à contribuer au changement de ce média public qui est le vecteur de l'unité nationale, le Ministre Muyaya a exhorté la délégation syndicale à plus d'engagements pour le développement de la RTNC, surtout du personnel.

"Considérez que votre combat - et vous le savez - est aussi le nôtre. Peut-être que, dans les délais, ou en raison d'autres paramètres, nous ne parvenons pas à atteindre les résultats aussi rapidement que nous le souhaiterions. Mais sachez que, que ce soit au niveau du président de la République, de la Première ministre, de nous-mêmes ou encore de la direction générale, il y a une réelle volonté de répondre aux préoccupations syndicales", s'est exprimé le ministre.

D'ajouter : "Nous allons voir avec le ministre de la Santé comment mettre en place une convention. Nous avons déjà entamé des discussions à ce sujet. Et concernant vos revenus, il y a eu quelques avancées, mais nous allons poursuivre dans le cadre du prochain exercice budgétaire. Considérez que vous avez en face de vous un partenaire. Considérez aussi que les bruits que vous faites ne sont pas toujours négatifs : c'est souvent ce bruit qui nous rappelle que nous devons continuer le combat pour améliorer les conditions du personnel".

En conclusion, la délégation a exprimé sa satisfaction que la continuité soit assurée au ministère, évitant ainsi de repartir de zéro avec un nouveau titulaire. "C'est une garantie que les dossiers sur lesquels nous travaillons ensemble depuis le début vont se poursuivre", ont-ils conclu.

Légaliste, le Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya Katembwe tient au respect de la tripartite entre le banc syndical de l'administration centrale de la Radio télévision nationale congolaise, la Direction générale de la même entreprise et le gouvernement représenté par la Primature, les finances, le budget et son ministère sous l'observance de la Présidence à réfléchir sur les desiderata des employés et de trouver des solutions.

Cette instruction du Président de la République Félix Antoine Tshisekedi, à travers son directeur de cabinet est parvenue à toutes les parties concernées par ce dossier, le 21 mai 2025 et les invite à plus d'engagements.