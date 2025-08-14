La première réunion du Comité de suivi des violations des droits de l'homme commises par les éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) au titre de la PNC territoriale s'est tenue ce mercredi à Oicha, chef-lieu du territoire situé à environ 30 km au nord de Béni.

Tous les commandants des CIAT et sous-CIAT du territoire ont pris part à cette rencontre, organisée dans la salle de réunion de l'État-Major de la PNC Oicha. Le secrétariat du Comité est assuré par le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH), avec l'appui d'une équipe de la Police des Nations Unies (UNPOL) en charge de la Stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité (SOLI) à Oicha.

À l'ordre du jour figurait une présentation sur les droits de la personne arrêtée, animée par le BCNUDH. Cette initiative marque un pas important dans le suivi et la prévention des violations des droits humains, ainsi que dans le renforcement de la collaboration entre les forces de l'ordre et les acteurs des droits de l'homme dans la région.

Il faut noter que ce Comité de suivi des violations des droits de l'homme a été mise en place pour traduire la volonté politique des autorités à disposer d'une police respectueuse des droits de l'homme en vue de contribuer à la construction d'une société pacifique et inclusive grâce à une police disciplinée.

Il vise en même temps à assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.