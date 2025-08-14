Congo-Kinshasa: Violations des droits de l'homme , Béni - Les Commandants des CIAT et sous-CIAT de Oicha sensibilisés sur les droits de la personne arrêtée

14 Août 2025
La Prospérité (Kinshasa)
Par César Nkangulu

La première réunion du Comité de suivi des violations des droits de l'homme commises par les éléments de la Police Nationale Congolaise (PNC) au titre de la PNC territoriale s'est tenue ce mercredi à Oicha, chef-lieu du territoire situé à environ 30 km au nord de Béni.

Tous les commandants des CIAT et sous-CIAT du territoire ont pris part à cette rencontre, organisée dans la salle de réunion de l'État-Major de la PNC Oicha. Le secrétariat du Comité est assuré par le Bureau Conjoint des Nations Unies aux Droits de l'Homme (BCNUDH), avec l'appui d'une équipe de la Police des Nations Unies (UNPOL) en charge de la Stratégie opérationnelle de lutte contre l'insécurité (SOLI) à Oicha.

À l'ordre du jour figurait une présentation sur les droits de la personne arrêtée, animée par le BCNUDH. Cette initiative marque un pas important dans le suivi et la prévention des violations des droits humains, ainsi que dans le renforcement de la collaboration entre les forces de l'ordre et les acteurs des droits de l'homme dans la région.

Il faut noter que ce Comité de suivi des violations des droits de l'homme a été mise en place pour traduire la volonté politique des autorités à disposer d'une police respectueuse des droits de l'homme en vue de contribuer à la construction d'une société pacifique et inclusive grâce à une police disciplinée.

Il vise en même temps à assurer l'accès de tous à la justice et mettre en place des institutions efficaces, responsables et ouvertes à tous.

Lire l'article original sur La Prospérité.

Tagged:
Copyright © 2025 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.