Congo-Kinshasa: OLPA prend acte de la réouverture d'une radio à Mwene-Ditu

14 Août 2025
La Prospérité (Kinshasa)

Kinshasa, le 11 août 2025. Kinshasa, le 11 août 2025. L'Observatoire de la Liberté de la Presse en Afrique (OLPA), ONG de défense et de promotion de la liberté de presse, prend acte de la réouverture de la Radio Nsenda Muana (RSM), station communautaire émettant à Mwene-Ditu, à 230 kms de Kabinda, chef-lieu de la province de Lomami, au centre de la République démocratique du Congo (RDC).

Le média a rouvert, le 11 août 2025, après 13 jours de fermeture par M. Gérard Tshibanda Kabwe, maire de la ville de Mwene-Ditu. La mesure a été prise le 9 août 2025, à l'issue d'une réunion de sécurité présidée par M. Iron-Van Kalombo Musoko, gouverneur de la province de Lomami.

Pour rappel, la radio a été fermée, le 30 juillet 2025, accusée d'incitation à l'incivisme fiscal et à la haine tribale. Clovis Kaseba (directeur des programmes), ainsi que les journalistes Albin Mukadi et Prince Lulamba trouvés au siège de la radio ont été interpellés, le 31 juillet 2025, par la police locale pour outrage à l'autorité et rébellion et relaxés après quatre jours de détention par la police locale.

Tout en prenant acte de la reprise des émissions de la Radio Nsenda Muana, OLPA regrette une mesure excessive qui a porté un coup dur à la libre circulation de l'information

