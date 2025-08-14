Ile Maurice: Les nominations ne doivent pas être des récompenses

Transparency Mauritius a exprimé ce jeudi 14 août ses préoccupations concernant les récentes nominations au sein de conseils d'administration et d'institutions publiques. L'ONG rappelle que ces désignations doivent reposer sur le mérite et les compétences, et non servir à récompenser des personnalités politiquement exposées (PEPs).

L'organisation souligne que de telles pratiques ont, par le passé, terni l'image du pays et affaibli la confiance des citoyens envers les institutions. Elle recommande que chaque nomination fasse l'objet d'un examen indépendant, par exemple via un comité parlementaire, et que les critères de sélection soient publiés de manière transparente.

Transparency Mauritius insiste également sur la nécessité de déclarer tout conflit d'intérêts et de prendre des mesures immédiates lorsque ceux-ci compromettent l'intégrité ou alimentent la perception de corruption. Selon l'ONG, la bonne gouvernance et la démocratie imposent que les décisions publiques soient prises dans l'intérêt général, avec redevabilité et transparence, afin de préserver la crédibilité des institutions et la confiance du public.