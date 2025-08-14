Ile Maurice: Les nominations ne doivent pas être des récompenses

14 Août 2025
L'Express (Port Louis)

Transparency Mauritius a exprimé ce jeudi 14 août ses préoccupations concernant les récentes nominations au sein de conseils d'administration et d'institutions publiques. L'ONG rappelle que ces désignations doivent reposer sur le mérite et les compétences, et non servir à récompenser des personnalités politiquement exposées (PEPs).

L'organisation souligne que de telles pratiques ont, par le passé, terni l'image du pays et affaibli la confiance des citoyens envers les institutions. Elle recommande que chaque nomination fasse l'objet d'un examen indépendant, par exemple via un comité parlementaire, et que les critères de sélection soient publiés de manière transparente.

Transparency Mauritius insiste également sur la nécessité de déclarer tout conflit d'intérêts et de prendre des mesures immédiates lorsque ceux-ci compromettent l'intégrité ou alimentent la perception de corruption. Selon l'ONG, la bonne gouvernance et la démocratie imposent que les décisions publiques soient prises dans l'intérêt général, avec redevabilité et transparence, afin de préserver la crédibilité des institutions et la confiance du public.

Lire l'article original sur L'Express.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.