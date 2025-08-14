Ile Maurice: Navin Ramgoolam - «La qualité de l'éducation doit aller de pair avec les aspirations de la population»

Le Premier ministre a qualifié le système éducatif du pays «d'inefficace, chaotique, trop bureaucratique et dysfonctionnel» hier à l'occasion d'une cérémonie marquant les 50 ans du MGI Secondary School à Moka. Devant un parterre de personnalités, dont le ministre de l'Éducation, Mahend Gungapersad, ancien élève du MGI, et du hautcommissaire de l'Inde, Anurag Srivastava, Navin Ramgoolam a rendu hommage à tous ceux qui ont contribué au parcours remarquable du MGI depuis 1975. Il a salué le travail des éducateurs, mais selon lui, la qualité de l'éducation doit aller de pair avec les aspirations de la population.

«Étant donné que l'imagination et la créativité sont reconnues comme de puissantes forces sociales de transformation, il convient de se demander si le système éducatif actuel, qui est inefficace, chaotique, trop bureaucratique et dysfonctionnel, répond aux espoirs et aspirations de notre pays.

L'éducation que nos écoles offrent aux élèves, du primaire à l'enseignement supérieur, est-elle adaptée à l'avenir ? Je répondrais catégoriquement non.» C'est dans cette optique que le ministère a tenu, il y a quelques semaines, les Assises de l'éducation, un «processus consultatif majeur», selon lui.

Selon le PM, le gouvernement entreprend une révision du programme d'études au secondaire afin de placer les jeunes au centre de l'apprentissage et de répondre aux besoins changeants du marché du travail.

«Le nouveau système éducatif libérera le potentiel créatif et innovant de tous nos enfants en leur offrant des opportunités de développer leurs capacités artistiques, sociales et morales.» Il a aussi signifié son intention d'interdire les téléphones portables dans les écoles. Par ailleurs, une plaque commémorative a été dévoilée, un magazine souvenir lancé et une exposition de photographies retraçant les étapes majeures du MGI inaugurée.

Nominations

Controversées : arrogance et agressivité

Les journalistes présents s'attendaient surtout à une déclaration au sujet des nominations très controversées des proches du pouvoir dans des institutions clés du pays. Sur la défensive et très protégé par ses gardes du corps, le Premier ministre a juste pris le temps de leur lancer sur un ton agressif : «Al chek enn kou bann nominasion MSM ti fer, lerla ou revinn get mwa...». Après les déclarations du VPM Paul Bérenger à la presse mardi, voilà une réponse qui risque encore de créer des remous...