Ile Maurice: Natation - Athlète à l'étranger - Aidan Li Ying Pin en or au 200 m brasse

Le Mauricien n'en finit pas de nous étonner. Après ses performances équivalant à des records chez les 15 ans au 50 m brasse et au 400 m 4 nages - lundi -, Aidan Li Ying Pin a signé un double exploit dès le lendemain. Non seulement il a remporté le 200 m brasse le 12 août, mais il a aussi réalisé un temps qui, s'il était homologué par la Fédération mauricienne de natation (FMN), deviendrait un nouveau record en grand bassin pour les 15 à 18 ans.

Mardi, aux 2025 Canada Games Swimming, Aidan Li Ying Pin avait rendez-vous avec l'histoire. À seulement 15 ans, il s'est élancé dans une finale de 200 m brasse - en U17 - très disputée. Dans le couloir 5, il a gardé le contrôle, avançant avec précision et calme. Après 150 m, Ian Wu, dans le couloir 6, le devançait d'une courte tête, mais le jeune Mauricien n'a jamais relâché ses efforts. Dans les derniers mètres, il a puisé toute son énergie pour franchir la ligne d'arrivée en vainqueur. Son temps : 2:21.96, médaille d'or autour du cou.

Si la FMN l'homologue, cette performance effacerait deux records : celui des 15 à 17 ans qu'il détenait lui-même depuis les championnats d'hiver en juin (en 2:24.96) et celui des 18 ans, établi en août 2013 par Darren Chan (en 2:23.14). À seulement 15 ans, Aidan n'est qu'à deux secondes du record national toutes catégories détenu par Jonathan Chung Yee (en 2:19.98 depuis avril 2023) au 200 m brasse.

Aidan Li Ying Pin avait déjà établi un record chez les 15 à 17 ans au 200 m brasse, à Côte-d'Or, en juin dernier.

Lors des éliminatoires lundi, Aidan Li Ying Pin avait déjà marqué les esprits avec 31.21 au 50 m brasse et 4:52.77 au 400 m 4 nages, des temps qui, si la FMN les valide, effaceraient les records existants chez les 15 ans : 31.42 détenu par Aidan Li Ying Pin luimême depuis juin et 4:53.73 détenu par Victor Ah Yong depuis novembre 2023.

Aidan Li Ying Pin est bien plus qu'un simple prodige : à 15 ans seulement, il est l'étoile montante de la natation mauricienne en 2025, capable de renverser l'histoire dans la dernière longueur.