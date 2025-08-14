Ile Maurice: Rama Sithanen - «J'ai la confiance du PM»

Annoncée comme une conférence post-MPC sur le key rate, la rencontre avec la presse a pris une tournure inattendue. Pendant près d'une heure, le gouverneur de la Banque de Maurice (BoM), Rama Sithanen, sans ses adjoints, a laissé tomber la retenue institutionnelle pour réagir aux attaques personnelles à son encontre. «There has been a lot of unfair criticism against me and my family», a-t-il déclaré d'emblée, appelant à «some fairness» dans le débat public. «We accept criticism but you have to be fair. We still have a long way to go», a-t-il insisté, tout en rappelant son expérience et sa carrière : «I have been around for 47 years. I am a hard worker.»

Interpellé sur les propos de Paul Bérenger face à la presse mardi, il a répondu : «I don't know if he said that, I read it different», rappelant qu'il a été nommé par le Premier ministre et qu'il a la confiance de ce dernier. Il a reconnu que «there are internal issues» au sein de la BoM, mais a ajouté que «many things have been published and are not true». Refusant de polémiquer avec le Deputy Prime Minister, il a affirmé être «un pur produit de son éducation, ses compétences et son travail».

Le gouverneur a vigoureusement défendu son fils, dénonçant un «harcèlement» à son encontre. «C'est unfair», a-t-il lancé, précisant que ce dernier n'a «jamais travaillé comme consultant à la BoM», qu'il est expert-comptable et «gagne bien sa vie». Il a rejeté l'accusation selon laquelle son fils aurait donné des instructions à la Banque : «Aucune décision de la BoM n'est prise par mon fils.»

Rama Sithanen a également balayé certaines rumeurs : «C'est faux de dire que j'ai une Porsche.» Concernant le cas Bheenick, il a précisé que le fait qu'il poursuive la BoM ne peut être un critère pour ne pas lui donner le poste de Chairperson de la SBM, mais il doit «meet the fit and proper test». Et d'ajouter, «j'ai fait des propositions et j'ai dû chercher des avis légaux car je n'ai pas pu trouver une solution», avant de préciser que «Manou Bheenick ne poursuit pas la BoM mais le gouvernement» et qu'il n'a jamais été son «rival».

L'intervention du gouverneur, marquée par un ton à la fois offensif et personnel, visait à rétablir ce qu'il considère comme la vérité face à «une campagne mensongère», qui entacherait injustement sa réputation et celle de ses proches.