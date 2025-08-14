Comores: Satisfaction sur l'avancée des travaux

Le président du Comité d'organisation des Jeux (COJI), Mohamed Issimaila, se dit «satisfait» de l'évolution des travaux de construction de la piscine olympique et du Village des Jeux dans le cadre de la prochaine édition des Jeux des Îles qu'accueilleront les Comores en 2027.

Mohamed Issimaila a visité, avant-hier, à Mwandzaza Djumbe et à Mitsudje, deux des chantiers des sites qui doivent abriter les Jeux. Dans la première localité, il a effectué un constat des travaux de terrassement du terrain où est construit le Village des Jeux. À Mitsudje, il s'était rendu en compagnie de ses collaborateurs pour «évaluer les débuts des travaux» de construction de la piscine olympique et du gymnase omnisports.

Le président du COJI s'est déclaré satisfait par rapport à l'évolution du chantier : «Ce qu'on a vu ici, il y a un mois de cela, c'était de la terre; aujourd'hui, nous assistons à quelque chose de concret : le chantier de la piscine olympique et le gymnase. Ces travaux sont la fondation des sites que nous envisageons construire pour les Jeux des Îles 2027», dit-il.

Selon lui, c'est «bon signe» car la natation, les jeux collectifs et l'athlétisme «sont les principales disciplines sportives de tous Jeux». Les travaux de Mitsudje, sur ce site de 2,5 hectares, sont menés par la société chinoise Hebei Construction Group Co. Ltd, pour un délai de vingt-quatre mois.

Selon le directeur du projet, Wu Mingfei, les travaux ont démarré depuis près de deux mois : «Nous travaillons matin, midi et soir. Nous faisons face à un obstacle du fait des gros rochers volcaniques à une profondeur de plus d'un mètre du sol de la piscine mais, malgré cela, nous allons pouvoir respecter le calendrier et la feuille de route du projet.» Ce qui est sûr, c'est que le chantier est sorti du sol : «Nous sommes en phase d'installation du ferraillage et tout avance bien», a assuré le directeur du projet.

Pour ce qui est des travaux de Mwandzaza Djumbe, le site destiné au Village des Jeux est terrassé à hauteur de 70 %. Les 30 % restants seront réalisés en un mois. «Nous avons décidé, sous la direction du président du COJI, de visiter, tous les trente jours, ces chantiers.» En plus de ces deux chantiers sportifs, deux nouveaux établissements hôteliers sont également en chantier à Moroni Corniche et à l'hôtel Itsandra