Ile Maurice: Le SP Ashik Jagai arrêté pour avoir recommandé des paiements de plus de Rs 86 millions

Le surintendant de police (SP) Ashik Jagai, ancien chef de la défunte Police Headquarters Special Striking Team (PHQSST), a été arrêté hier sur des charges provisoires de «Public Official Using His Office for a Gratification», en vertu des articles 7(1) et 83 de la Prevention of Corruption Act (PoCA) 2002 ainsi que des articles 22(1) et 145 de la Financial Crimes Commission (FCC) Act.

Le premier chef d'accusation reproche à Ashik Jagai d'avoir, le 25 novembre 2022 à Port-Louis, alors qu'il était surintendant de police et en charge de la SST, illégalement recommandé le paiement d'une fausse réclamation de Reward Money à des informateurs. Cette demande, d'un montant de Rs 7 millions, avait été soumise par le sergent de police 2130 Hossen dans le cadre du dossier OB 39/2022. Or, selon les enquêteurs, Ashik Jagai savait que le sergent Hossen n'était pas l'agent gestionnaire de ce dossier et que cette demande était frauduleuse.

Le deuxième chef d'accusation couvre la période d'août 2022 à février 2024. Durant cette période, Ashik Jagai, toujours à la tête de la SST, aurait illégalement recommandé un paiement total de Rs 65 890 000 pour des réclamations soumises par le sergent Hossen, alors que le montant légitime pour ces demandes n'aurait été que de Rs 3 188 500. Ce qui représente un trop-perçu de Rs 62 701 500, correspondant, selon les enquêteurs, à un surplus frauduleusement validé.

Le troisième chef d'accusation concerne la période d'avril 2024 à septembre 2024. Ashik Jagai aurait, dans ce laps de temps, recommandé un paiement de Rs 17 301 000 pour des réclamations présentées par le même sergent Hossen, alors qu'il n'aurait dû approuver que la somme de Rs 292 300. Ce qui correspond à un excédent injustifié de Rs 17 008 700.

En tout, les montants excédentaires que l'ancien patron de la SST est accusé d'avoir approuvés atteignent plus de Rs 86 millions. Les accusations reposent sur le fait qu'il aurait abusé de ses fonctions de haut gradé de la police pour obtenir un avantage indu au profit d'autrui.

L'arrestation du SP Jagai s'inscrit dans l'enquête tentaculaire sur environ Rs 250 millions de Reward Money réclamées au sein de la force policière. Le vendredi 8 août, le sergent Yusuf Ali Hamud Hossen, ex-gestionnaire du fonds de la SST, avait été arrêté pour avoir perçu sur son compte personnel près de Rs 83,19 millions entre août 2022 et septembre 2024. Ashik Jagai part en détention à Coromandel.

Si son supérieur hiérarchique, l'assistant commissaire de police (ACP) Dunraz Gangadin, s'occupait principalement des aspects administratifs, Ashik Jagai dirigeait directement les opérations sur le terrain et assurait la liaison avec les informateurs, censés être rémunérés grâce à ces fonds. La FCC cherche toujours à établir si ces paiements ont réellement été effectués et à identifier les bénéficiaires.

D'autres officiers, dont l'ACP Lilram Deal, l'ASP Faraaz Moniaruth, l'inspecteur Faizal Moniaruth, ont été arrêtés et sont en liberté conditionnelle pour leur rôle présumé dans le système. Le mardi le 12 août, un ex-enquêteur de la SST a affirmé n'avoir jamais perçu, ni réclamé de récompense pour ses propres informateurs, malgré plusieurs opérations menées sur leurs renseignements.

Le SP Jagai a été conduit au poste de police de Coromandel pour y passer la nuit et il devrait comparaître en cour de Port-Louis Sud aujourd'hui. L'ACP Dunraz Gangadin, dont la FCC soupçonne que Rs 160,4 millions de Reward Money aurait transité sur son compte et qui est toujours en cellule au Vacoas Detention Centre comparaîtra aussi en cour de Port-Louis Sud aujourd'hui pour sa motion de remise en liberté conditionnelle.