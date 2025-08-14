Le thème de la Journée internationale de la jeunesse 2025, « L'action locale des jeunes en faveur des objectifs de développement durable et au-delà », met en avant le rôle unique que jouent les jeunes dans la concrétisation des ambitions fixées à l'échelle mondiale au niveau communautaire.

Les jeunes sont des partenaires essentiels car ils apportent leur créativité, leur perspicacité et leurs liens communautaires profonds qui contribuent à combler le fossé entre la politique et la pratique. Avec plus de 65% des cibles des objectifs de développement durable (ODD) liées à la gouvernance locale, l'engagement des jeunes n'est pas un luxe, c'est une nécessité.

La Journée internationale de la jeunesse de cette année soulignera également le rôle essentiel des gouvernements locaux et régionaux. Étant les plus proches des communautés qu'ils servent, ils sont particulièrement bien placés pour créer des environnements politiques inclusifs, allouer des ressources et mettre en place des mécanismes permettant aux jeunes de participer à la planification et à la prise de décision au niveau local.

En intégrant les priorités des jeunes dans les stratégies locales et régionales et en favorisant les partenariats avec les organisations de jeunesse, les autorités peuvent collaborer avec les jeunes pour transformer leurs idées en solutions efficaces. Lorsque les gouvernements locaux offrent des espaces d'innovation, de mentorat et d'engagement civique, ils accélèrent non seulement la mise en oeuvre des ODD, mais ils forment également les futurs leaders et acteurs du changement au sein de la communauté.

La Journée internationale de la jeunesse revêt cette année une importance particulière, car elle coïncide avec le 30ème anniversaire du Programme d'action mondial pour la jeunesse. Ce programme reste un cadre de référence pour la reconnaissance des jeunes en tant qu'acteurs clés du développement durable et de la gouvernance participative, principes qui trouvent un écho direct dans le thème de cette année. Les discussions relatives au thème de la Journée internationale de la jeunesse 2025 serviront également de base aux préparatifs du deuxième Sommet mondial pour le développement social, qui se tiendra à Doha en novembre.

Alors que le monde s'engage dans la dernière ligne droite vers 2030, la Journée internationale de la jeunesse 2025 appelle à des investissements réels dans des politiques et des programmes inclusifs qui tirent parti des actions locales des jeunes en faveur des ODD.