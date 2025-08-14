Congo-Kinshasa: Aménagement du Territoire - Jean-Lucien Bussa promet d'être attentif à la qualité de la gouvernance ainsi qu'à la transparence

Après sa reconduction, au sein du Gouvernement Suminwa II, fruit de la confiance affirmée du Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Lucien Bussa Tongba, Ministre honoraire du Portefeuille, a fièrement récupéré, hier, mercredi 13 août 2025, son fauteuil de Ministre d'Etat en charge de l'Aménagement du Territoire.

Il a succédé, en bonne et due forme, à Guy Loando Mboyo, nommé, pour sa part, au poste de Ministre des Relations avec le Parlement. La cérémonie de passation des instruments de pouvoirs, en termes des formalités administratives requises, s'est tenue, dans une atmosphère chargée de mémoire, de solennité et d'engagement, à l'Immeuble du Gouvernement, Place Royale, dans la commune de la Gombe.

Dans son allocution du jour, Jean-Lucien Bussa a exprimé sa détermination à consolider pleinement l'héritage légué par son prédécesseur, à initier des réformes structurelles du secteur de l'Aménagement du Territoire et à instaurer durablement une gestion axée sur la culture des résultats.

"Dans la conduite quotidienne des affaires, je m'inscrirai dans une dynamique de gestion axée sur les résultats, et serai attentif à la qualité de la gouvernance ainsi qu'à la transparence. Les responsabilités seront clairement établies, les décisions tracées, les comptes rendus réguliers, afin que toutes les parties prenantes puissent apprécier la progression de nos actons", a témoigné le Min'Etat Jean Lucien Bussa Tongba, dans son premier discours, prononcé devant les agents et cadres de son Ministère, à l'occasion de sa prise des commandes.

Pour ce membre du Gouvernement, largement connu et respecté, pour son leadership puissant, sa rigueur dans la conduite de ses actions et son sens élevé de l'Etat, la vision de Félix Tshisekedi, Président de la République, dans le secteur de l'Aménagement du Territoire, durant ce mandant stratégique lui confié, sera bel et bien en marche.

"En prenant la commande de ce ministère, je m'engage, dès ce jour, à mettre en oeuvre la vision du Chef de l'État dans le secteur de l'Aménagement du Territoire. Cela suppose, d'une part, que les instruments de planification déjà définis et à redéfinir, au niveau national, provincial et local, soient utilisés avec rigueur et efficacité ; d'autre part, que leur mise en oeuvre se traduise, par des améliorations concrètes du cadre et des conditions de vie de la population", a affirmé, sans tergiverser, Jean-Lucien Bussa que d'aucuns plébiscitent, déjà, sur base ses différentes réalisations, engrangées, en termes de bilans, au Portefeuille tout comme, un peu plus tôt, au Commerce Extérieur, comme l'un des meilleurs gestionnaires du régime en place.