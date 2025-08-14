Nouvellement nommé par l'Ordonnance présidentielle en tant que Ministre des Droits Humains, Samuel Mbemba Tanda a participé, le dimanche 10 août 2025, à un culte d'action de grâce, ayant réuni beaucoup de personnes au quartier Camp-Luka situé dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, à la veille de sa prise de fonctions à la tête dudit ministère.

Profitant de cette cérémonie, le natif de Camp-Luka a promis de travailler avec dévouement pour le respect des droits humains sur toute l'étendue du territoire national.

Autour des hommes de Dieu, le numéro un des Droits Humains en République Démocratique du Congo a placé sa fonction sous le signe d'un combat acharné pour la quête des intérêts publics des congolais en confiant son engagement entre les mains de l'Eternel.

Pendant cette célébration dominicale, il a exprimé sa profonde reconnaissance à l'Eternel qui lui a donné la force mais également envers la congrégation chrétienne pour les encouragements reçus tout au long de son parcours en politique.

A la suite de la célébration, il a non seulement tenu à remercier la communauté chrétienne, mais a aussi réaffirmé sa lutte pour défendre les priorités dans ce secteur et les intérêts supérieurs de la nation.

Dans les soucis de bien servir, le nouveau Ministre sectoriel reste fidèle et loyal au Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Toutes ces affirmations ont été faites devant ses électeurs venus en masse pour l'assister.

La manifestation a été sanctionnée par une forte prière d'intercession afin d'implorer grâce, sagesse, intégrité ainsi que l'accompagnement de Dieu à l'endroit de Samuel Mbemba.

Par ce signe, le nouveau patron des Droits Humains rappelle l'importance cruciale de rentrer auprès de ses racines après sa lutte et la réussite, tout en appuyant que le service public est avant tout un ministère rendu au peuple sous l'oeil du Seigneur.

Au nom de la communauté et de leur fils, un message de remerciement a été adressé au premier citoyen du pays pour la confiance renouvelée en la personne de Samuel Mbemba, complimentant un choix qui respecte non seulement le quartier, mais aussi l'ensemble de la communauté chrétienne de ce coin de la ville.

Il sied de noter que cette manifestation a été organisée par l'ASBL Camp-Luka pour Christ, une association des prédicateurs du quartier populaire de la commune de Ngaliema.