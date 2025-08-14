Cameroun: Explosion des loyers à Yaoundé - La flambée immobilière qui inquiète habitants et experts

À Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, le marché de l'immobilier connaît une flambée sans précédent. Les prix des logements augmentent de manière vertigineuse, entraînant une pression financière insoutenable pour les ménages. Désormais, chaque promoteur immobilier fixe ses propres règles, imposant non seulement le montant du loyer, mais également le nombre de mois de caution exigés. Une situation qui plonge de nombreux locataires dans une précarité inquiétante.

Les habitants témoignent de loyers qui ont doublé en moins de trois ans, avec des appartements de standing moyen affichés à des tarifs auparavant réservés aux quartiers huppés. Cette tendance s'explique par la forte demande, la rareté de logements de qualité et l'absence de régulation stricte. Les promoteurs profitent de ce vide juridique pour imposer des conditions de location parfois abusives.

Les analystes alertent sur le risque d'un marché immobilier totalement hors de contrôle, avec des conséquences directes sur le pouvoir d'achat et la stabilité sociale. La capitale camerounaise attire chaque année de nouveaux habitants, mais l'offre immobilière peine à suivre. Les chantiers se multiplient, mais souvent au profit d'investissements orientés vers le haut de gamme, inaccessible à la majorité.

Face à cette situation, plusieurs voix s'élèvent pour réclamer une réglementation claire et ferme, qui encadre non seulement les prix mais aussi les modalités de location. Les autorités sont appelées à agir rapidement, sous peine de voir s'aggraver une crise déjà palpable. Une politique publique cohérente, associée à des incitations pour la construction de logements abordables, pourrait rétablir un certain équilibre.

En attendant, les habitants de Yaoundé tentent de s'adapter, jonglant entre la nécessité de se loger et des budgets toujours plus serrés. Si rien n'est fait, la flambée des prix pourrait transformer l'accès au logement en un luxe réservé à une minorité.