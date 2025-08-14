Congo-Kinshasa: Reconduit à la tête de la Fonction publique - Jean-Pierre Lihau accueilli en héros par les agents publics de l'Etat

Le Gouvernement Judith Suminwa II a été rendu public vers les premières heures du vendredi 8 août dernier. Sans surprise le VPM en charge de la Fonction Publique, modernisation et innovation des services publiques Jean- Pierre Lihau, a été maintenu à son poste. Un accueil chaleureux lui a été réservé ce lundi 11 août 2025 par les agents publics de l'État.

Au cours de cet évènement, Jean-Pierre Lihau a tenu à rappeler, avec humilité, que sa reconduction n'est pas un motif de festivités, mais plutôt un moment de réflexion sur les responsabilités à assumer.

«Je n'ai pas bondi de ma chaise, ni célébré. J'estime que ce moment doit être consacré à la méditation sur la mission qui m'est confiée : celle de transformer de manière systémique notre administration, éradiquer les antivaleurs et redonner espoir aux Congolais », a-t-il déclaré.

Bien que plusieurs poids lourds du gouvernement soient tombés, le patron de la Fonction Publique qui, grâce à son savoir-faire, a valorisé l'administration publique en RDC est parmi les rares Ministres qui sont non seulement reconduits au Gouvernement, mais qui gardent leurs postes.

Exprimant sa gratitude au Chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi qu'à la Première Ministre, le VPM a dédié sa reconduction aux agents publics, en particulier à ceux de l'Est du pays, leur adressant un message de réconfort et de fraternité.

Jean-Pierre Lihau s'est engagé à intensifier les réformes en cours : Rajeunissement qualitatif de l'administration ; Mise en oeuvre d'une retraite digne et bien organisée ; Recrutement de nouveaux agents via un processus compétitif ; Réorganisation des services publics pour plus d'efficacité ; Éradication des privilèges injustifiés et instauration de l'égalité salariale.

«Il n'est pas normal qu'un fonctionnaire touche 10 000 FC pendant que d'autres perçoivent des dizaines de fois plus. La justice sociale ne doit plus être un rêve mais une réalité », a-t-il martelé.

Symbole de la méritocratie, Jean Pierre Lihau a, pendant son passage à la tête de la Fonction Publique, grandement boosté l'administration publique en RDC. À titre d'exemple, il a pu mécaniser 141.000 agents qui, à ce jour, touchent leurs salaires.

En outre, Jean Pierre Lihau a pu doter la Fonction Publique d'un fichier de référence avec l'octroi des cartes biométriques sécurisées aux agents certifiés de l'administration publique.

Aimé de tous les fonctionnaires de l'administration publique à cause de sa lutte pour la valorisation de la condition de vie des agents, les fonctionnaires ne juraient non seulement par la reconduction de Jean-Pierre Lihau au Gouvernement Judith Suminwa, mais aussi et surtout à son maintien au ministère de la Fonction Publique pour parachever ce qu'il a commencé.

«La sortie du Gouvernement peut prendre le temps qu'elle prendra, mais ce qui compte pour nous en tant que fonctionnaires n'est que le maintien de Jean-Pierre Lihau à la tête de la Fonction Publique, car il le mérite, personne n'a propulsé la Fonction Publique comme lui, il a augmenté le salaire des fonctionnaires et lutté pour leur bien-être avec notamment l'initiation de la prise en charge médicale des agents et fonctionnaires de l'État », a déclaré un fonctionnaire.

Le VPM a également annoncé un programme national de formation continue pour les agents publics sur toute l'étendue du territoire. Il a réaffirmé la nécessité de réconcilier la nation avec elle-même, en posant des actes concrets, loin des discours.

« Les Congolais sont fatigués des promesses. Nous devons agir, maintenant, pour que l'administration retrouve ses lettres de noblesse et serve efficacement la population », a-t-il conclu.

Il faut signaler que soucieux du bien-être de ses administrés, Jean-Pierre Lihau, a initié peu avant la sortie du gouvernement Judith Suminwa, des pourparlers avec les partenaires pour la récupération du pouvoir d'achat des fonctionnaires, son maintien à la tête de la Fonction Publique est une grande satisfaction pour les fonctionnaires qui, par son entremise ont la chance de voir l'amélioration de leur condition de vie.