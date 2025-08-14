Congo-Kinshasa: Situation sécuritaire dans le Grand Katanga, Lubumbashi - La police présente des militaires et un policier présumés criminels

Lors d'une mini-parade hebdomadaire tenue le 11 août 2025 dans la ville de Lubumbashi, Chef-lieu de la province du Haut-Katanga, la Police et les Services de renseignement ont présenté une bande de présumés criminels au Commissaire Divisionnaire provincial, le Général Blaise Kilimbalimba.

Parmi eux, des déserteurs de l'armée ainsi que des agents des forces de l'ordre accusés de graves violations. Ces présumés perturbateurs de l'ordre public ont été arrêtés avec deux autres présumés complices qui, eux aussi, étaient présentés à l'autorité policière.

A son tour, le Général Blaise Kilimbalimba a salué avec enthousiasme les dernières patrouilles menées par les éléments de la police en vue des opérations de nettoyage des rangs.

Dans cette bande figurent trois militaires ayant abandonné les rangs de l'armée dans la partie orientale de la République Démocratique du Congo et un policier. Après leur fuite, ces malfaiteurs se livraient aux actes criminels dans cette partie de la province. Ils étaient accusés d'extorsion ainsi que des violations des recommandations lors de leurs patrouilles sur terrain.

D'après les autorités, ces derniers avaient installé une barrière illégale tout prêt du marché zambia situé dans la commune Annexe où ils ravissaient les biens des citoyens et tracassaient plusieurs passagers.

Dans une ville où la population veut toujours vivre en toute tranquillité, les autorités compétentes sont appelées à renforcer la sécurité pour faire rayonner ce secteur dans cette province.

Ces patrouilles montrent la détermination que les forces de l'ordre possèdent en son sein pour restaurer la paix et la confiance entre gouvernants et gouvernés.

«Ces opérations visent à restaurer la confiance entre la population et les institutions en charge de sécurité», a déclaré Blaise Kilimbalimba, Général et Chef de la Police dans la province du Haut-Katanga.

Par la même occasion, il a aussi instruit tous les autres commandants de la police du Haut-Katanga à s'impliquer pour bannir toute sorte de criminalité dans la capitale économique congolaise.

De leur côté,les habitants de ce coin de la province ontsalué l'engagement dela police nationale congolaise pour les efforts enclenchés, endemandant une sanction sévère à l'endroit de ces malfrats. Ils renouvellent la confiance aux autorités compétentes pour que ces présumés criminels soient traduits devant les instances judiciaires afin de répondre de leurs actes.